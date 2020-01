Terör operasyonunda deliller; Uykusuz dergisi, İncil...

Kayseri’de 15 Ocak’ta 23’ü Erciyes Üniversitesi öğrencisi 24 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Roboski anma etkinliği suç kapsamında değerlendirilirken, İncil ve Uykusuz dergileri de dosyaya delil olarak girdi. Operasyonda 24 kişinin yedisi örgüt üyeliği, 17’si ise örgüt propagandasıyla suçlanmıştı.

Diken’den Burcu Karakaş’ın haberine göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dosyaya delil olarak giren Uykusuz’a ait iki sayının kapağında, MİT ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Beyaz Toros açıklamalarının ti’ye alındığı karikatürler bulunuyor.

28 Aralık 2015’te Kayseri’deki HDP il binası önünde basın açıklamasına katılan öğrencilerin, “Katiller halka hesap verecek”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak”, “Sur’dan Cizre’ye direniş her yerde” sloganları da suç sayıldı. Dosyaya, öğrencilerin evlerinde bulunan kitap ve dergiler de delil olarak girdi.

23 Şubat 2016 tarihinde hazırlanan iddianamede yer verilen delillerden bazıları şöyle sıralandı: “1 adet ’15 Ekim Perşembe Sayı: 2015/42 No: 424 Uykusuz ibareli dergi, 1 adet ‘5 Kasım Perşembe Sayı: 2015/45 No: 427 Uykusuz ibareli dergi, 1 adet giriş sayfasında ‘4. AK Parti Dönemi Kısa Bir Aradan Sonra Tekrar Başladı’ şeklinde başlayan, son sayfasında üst kısımda ‘Utanmadan İddia Ediyorum’ şeklinde biten Uykusuz dergi, 1 adet üzerinde Klinge Serhede yazısı bulunan Nübital basım evinde basılmış roman, karışık renkli not kağıtlarına tek harf olarak yazılmış ‘Zafer İnananlarındır’ ibareli dökümanlar, 1 adet üzerinde Kürtçe yazıları bulunan ve “Van üşüyor sessiz kalma” ibareli küçük not defteri, 1 adet Yeni Yaşam Yayınlarına ait İncil, 1 adet yazarı Abdullah Öcalan olan yasaklı Aram Yayıncılık’a ait Soykırım isimli kitap ele geçirildi.”

Hapis cezaları verildi

‘Suçu ve suçluyu övme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddialarıyla 24 kişinin yargılandığı, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 12 Nisan’da karara bağlandı.

Mahkeme, iki tutuklu öğrenciye örgüt üyeliğinden yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. 22 kişi ise Roboski anma etkinliğine katılarak örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.