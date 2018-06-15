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TERÖR OPERASYONUNDA 13 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İstanbul DHA Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 2015 tarihinde sözde 'öz yönetim' ilan ederek iş makineleri ile hendek kazdığı belirtilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

15 Haziran 2018 17:19

 

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İstanbul DHA
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 2015 tarihinde sözde \'öz yönetim\' ilan ederek iş makineleri ile hendek kazdığı belirtilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için 6 Haziran\'da 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 14  kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13\'ü \'terör örgütü üyeliğinden\' tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Tutuklanan şüphelilerin  sözde \'öz yönetim\' gerekçesi ile bölgede bir çok il ve ilçede hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul\'a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri ileri sürülüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
-Polis ekiplerinin evlere girmesi
-Yapılan aramalar

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