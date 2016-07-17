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15 Temmuz Darbe Girişimi

Terör olayları ve darbe girişimi Taffarel'i veda ettirdi

Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel ayrılık kararı aldığını açıkladı

17 Temmuz 2016 23:33

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve son olarak meydana gelen darbe girişimi sonrasında ilk ayrılık Galatasaray'da yaşandı. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel, bir mesajla veda etti.

İki hafta önce Galatasaray yönetimi ile 2 sezon daha mevcut kontratı ile devam etme kararı alan Taffarel dün sürpriz şekilde sarı kırmızılı takıma veda etti.

Galatasaray'ın sunduğu kontratı kabul eden Taffarel sosyal medya hesabından ayrılık kararı aldığını duyurdu. 

 

Veda mesajı yayınladı

 

20 Temmuz'da İstanbul'da olması beklenen Taffarel: "Sevgili Galatasaray taraftarı ve kıymetli Türk halkı; sevgi ve muhabbet dolu 5 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkur ederim. Benim ve ailem için yeriniz hep çok özel olacak. Herbirinizi sevgi ile kucaklarım, yakında tekrar görüşmek üzere" mesajı ile veda etti.

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