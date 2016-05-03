Terör nedeniyle ertelenen maçta gülen Fenerbahçe

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Halı Gaziantep'i 83-75 yendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla dün yapılan terör saldırısı sonrası bugüne ertelenen karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynandı.

Mücadeleye etkili başlayan Royal Halı Gaziantep karşısında çabuk toparlanan Fenerbahçe, 4. dakika içinde 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 21-20 önde geçti.

İyi savunma yapan ve 4 dakika ev sahibi takıma sayı izni vermeyen Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 17. dakika içinde farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Royal Halı Gaziantep; kalan dakikalarda hücumda daha etkili olarak farkı az da olsa eritti ve ilk yarı 47-33 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya sert savunma yaparak başlayan ev sahibi takım, Rautins'in 3 sayılık basketiyle 26. dakika içinde farkı 3 sayıya kadar indirdi: 55-52. Kalan bölümde Ali Muhammed ve Antic ile etkili olan Fenerbahçe, 3. periyodu da 65-56 üstün geçti.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, Ali Muhammed ve Bogdanovic ile hücumda etkili olarak karşılaşmayı 83-75 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de, kenardan gelen ve 24 sayı üreten Ali Muhammed oldu.

Royal Halı Gaziantep: 75 - Fenerbahçe: 83

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Karabilecen

Royal Halı Gaziantep: Rautins 19, King 11, Altan Erol 8, Colloway 14, Williams 11, Ruzic, Balazic 10, Stone, Can Uğur Öğüt 2, Erden Eryüz

Fenerbahçe: Sloukas 10, Bogdanovic 16, Datome, Kalinic 5, Udoh 15, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 10, Antic 3, Ali Muhammed 24

1. Periyot: 20-21

Devre: 33-47

3. Periyot: 56-65

5 faulle çıkan: 36.13 Williams (Royal Halı Gaziantep)