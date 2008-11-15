Terör müdürünün gözyaşları

Edirne'de genellikle roman vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Sarayspor Kulübü’nün tanıtım gecesinde, kulup yöneticisi olan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hakan Öndoğan, sporcu çocukları protokol üyelerine slayt gösterisi altında tanıtırken gözyaşlarını tutamadı.



Müdürün gözyaşları ise protokol üyelerini de duygulandırdı. Gecenin sonunda kulüp için yaklaşık 20 bin YTL toplandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis bahçesinde düzenlenen yemekli tanıtım gecesine Edirne Valisi Mustafa Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Dikmen, Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, çok sayıda daire müdürü ve işadamları katıldı. Davet sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü ve kulübün yöneticisi olan Hakan Öndoğan, kulübün faaliyetlerini anlatmak için söz aldı.



Öndoğan kulübün kuruluş amacının arkak sokaklarda kalan ve suça yönelebilecek olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve topluma kazandırmak adına bu kulübün 2007 yılında kurulduğunu ve kuruluş amacının gerçekleştirdiğini belirtti. Kulübün faaliyette olduğu süreden bu yana sporcularıyla geçen bir anısını anlatmak isteyen Öndoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Sporcularını sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğünü belirten Öndoğan, “Ellerine ayaklarına elektrot bağladılar, bir ara çocuklar bir bir kaybolmaya başladı.



Geldiklerinde nereye gittiklerini sordum, ayaklarını yıkamaya gittiklerini söylediler. Biz bu insanlara ayak yıkamayı 6 ayda öğretemezdik, ama onlara sevgiyle gittik ve kendileri birşeyleri öğrenmeye başladı. Onları bu yemeğe rencide olmasınlar diye çağıramadım. Biz kimseyi topluma kazandırmaya çalışmıyoruz, biz belki kendimizi topluma kazandırmaya çalışıyoruz” dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde konuşmasını tamamlayan Öndoğan, katılımcılardan büyük alkış aldı.



Sarayspor projesinin Edirne için çok hayati bir proje olduğunu belirten Edirne Valisi Mustafa Büyük, “Bu tür projelere yardım ve desteğe her zaman hazırız. Gerçekten çok önemli bir proje. Sarayspor’a tesis kazandırmak istiyoruz. Bunun için belli imkanları sağladık. Sadece bizim, emniyet müdürlüğümüzün bir projesi olmaktan çıksın, Edirne’nin projesi olsun istiyoruz” dedi.



Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ise topluma daha yararlı insanlar yetiştirmeye yönelik her türlü organizasyonda yer alacaklarını belirterek, “Gençlerimizi kahve köşelerinden, alkol, uyuşturucu ve benzer ortamlar yerine sahalara çekmek istiyoruz. Projede yaklaşık 400 civarında genç var. İmkanları kısıtlı gençlerime imkan sunmak üzere hazırlanan bu projenin gerçek sahipleri Edirneliler’dir.Bu projenin devam etmesi kenar semtlerimizde sorunları daha da azaltacaktır” dedi.



Konuşmaların ardından yemeğe katılan işadamları kulübe katkı sağmlamak için kendi aralarında yaklaşık 20 bin YTL yardım topladılar.

