Terör mahkemesinde yargılanacaklar



İki kadın hakları savunucusu, kadınların otomobil kullanma yasağını deldiği için Suudi Arabistan'ın doğusundaki Lahsa eyaletinde yargılanmaya başlandı.

Loujain Hathloul, yasağa meydan okumak için 1 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a doğru otomobil kullanırken yakalanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Suudi gazeteci Maysaa Alamoudi de Hathloul'a destek için sınıra gelmiş ve tutuklanmıştı.

İki kadına yönelik iddiaların tam olarak ayrıntısı verilmedi ancak araba kullanmalarından çok sosyal medyadaki faaliyetleri nedeniyle yargılanıyor olabilecekleri kaydedildi. Bir insan hakları aktivisti, iki kadının terör mahkemesine sevk edildiğini kaydetti.

Hathloul'un Twitter'da 228 bin takipçisi var. Yakalanmadan önce, eğlenceli bir şekilde 24 saatlik araba kullanma protestosunun ayrıntılarını anlatmıştı. Alamoudi'nin de 131 bin takipçisi var. Ayrıca YouTube'da araba kullanma yasağını tartışan bir program sunmuştu.

Suudi Arabistan, kadınların otomobil kullanmasına izin vermeyen tek ülke.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Suudi Arabistan'ı bu yıl hükümet kurumlarının takip ve sansürler nedeniyle “internet düşmanı” olarak nitelendirildiği 19 ülke arasında saymıştı.