-TERÖR MAĞDURU ZEYNEP BEBEK HAYATA İLK ADIMI ATTI HAKKARİ (A.A) - 10.11.2010 - Hakkari'deki mayın patlamasında yaralanan ve bir süre önce tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 1 yaşındaki Zeynep Kurt'un, yürümeye başlaması ailede sevinçle karşılandı. Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında 16 Eylülde, Aydın Erol yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında annesi Şirin Kurt'u kaybeden, ablası Sudenaz ile kendisi de yaralanan 1 yaşındaki Zeynep bebek, her şeye rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor. 2 aydır anne sütünden mahrum kalan ve babaannesi Sabriye Kurt tarafından bakımı üstlenilen Zeynep bebek, ilk adımlarını atmaya başladı. Zeynep Kurt'un yürümeye başlaması ailede sevinçle karşılandı. Baba Hamit Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki tedavisinin ardından taburcu olan Zeynep'in, 3 gün öncesine kadar yürümek için hiçbir çaba göstermediğini ve ayağını yere basmaya korktuğunu anlattı. Baba Kurt, Zeynep'in bugün yürümek için çaba gösterdiğini gördüğünde mutlu olduğunu belirterek, ayaklarındaki ameliyat ve yara izlerinin de yavaş yavaş iyileşmeye başladığını söyledi. Kurt, şunları kaydetti: ''Kızımın bazı iç hastalıkları var ve bağırsakları iyi çalışmıyor. Henüz 1 yaşında olduğu için süt ile beslenmesi gerekiyor. Fakat annesini patlamada kaybettiğimiz için anne sütünden kesildi. Şimdi hazırladığımız yemeklerle karnını doyurmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar süt annelik için de kimse başvurmadı. Açıkçası bizim de bu konuda girişimimiz olmadı. Umarız en kısa zamanda sağlık sorunları giderilip ayağa kalkar. Tek isteğim kızımın bir an önce yürümesiydi, yürüdüğünü de gördüğüm için çok mutluyum.'' Zeynep'e 52 yaşındaki babaannesi Sabriye Kurt'un baktığını anlatan Kurt, ''Zeynep, annemi kendi annesi sanıyor. Her şeyiyle annem ilgilendiği için böyle bir kanıya varmış olabilir. Zaten gözünü ilk açtığından bu yana ağzından sadece 'anne' kelimesini duyuyoruz. Şimdi o kelimeyi annesi yerine babaannesi için kullanıyor'' dedi. Bu arada, patlamada yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Zeynep'in ablası Sudenaz ise bugün 4 yaşına girdi. İki kızının da doğum gününü, annelerinden yoksun ve buruk kutladıklarını belirten Hamit Kurt, her şeye rağmen yaşama tutunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Bu arada, Hakkari Valiliği tarafından küçük Zeynep'e yardım etmek isteyenler için İş Bankası Hakkari Şubesi'nde açılan TR51 0006 4000 0018 5000 5087 01 IBAN numaralı hesaba, yardımların yapılması için sürenin uzatıldığı bildirildi.