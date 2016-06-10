Terör mağduru öğrencilerin devamsızlıkları silinecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ın bazı ilçelerinde terör olayları nedeniyle ikinci dönem okula gidemeyen öğrencilerin devamsızlıklarının silinmesi kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, Diyarbakır Sur, Mardin Dargeçit, Derik ve Nusaybin ilçeleri, Hakkari Yüksekova ile Şırnak merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde 2015-2016 ders yılı ikinci döneminde, okul ve kurumların zaman zaman kapalı olması, öğrencilerinin okula devam edememesi nedeniyle e-okulda puanı olup devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi sayılacak.



İkinci dönem bazı derslerden puanı olmayan öğrencilerin başarı durumları, birinci dönem puanına göre değerlendirilecek. Bu dönemde, eğitim ve öğretime devam edilemeyen yerlerdeki okul ve kurumlardaki öğrencilerin yıl sonu başarı durumları da birinci dönem ders puanlarına göre belirlenecek.

Eğitim-öğretim yılının ikinci ders döneminde okula devam edemeyen öğrenciler yaz tatilinde veya bir sonraki eğitim-öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarına alınacak.

İlkokullar ile ortaokullarda öğrencilerin yıl sonu başarı puanları değerlendirilirken, birinci ve ikinci dönem ders puanına göre bir üst sınıfa geçemeyecek durumda olan öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmesine veya sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulunca karar verilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede beceri eğitimine yerleştirilmiş öğrencilerin, bölgedeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürememesi nedeniyle en az bir dönem işletmede beceri eğitimine devam edenlerin stajları yapmış sayılacak.

Mesleki açık öğretim lisesinde kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler, birinci dönemde başarılı olduğu derslerden ikinci dönem devamsızlığına bakılmaksızın başarılı sayılacak ve kredileri verilecek.