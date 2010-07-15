T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TERÖR MAĞDURU ENGİN YAŞAR'A İŞ TEKLİFLERİ İZMİR (A.A)

15 Temmuz 2010 18:30

-TERÖR MAĞDURU ENGİN YAŞAR'A İŞ TEKLİFLERİ  İZMİR (A.A) - 15.07.2010 - Orman Bölge Müdürlüğünün geçici işçi alımı için açtığı sınavda platin takılı ayağıyla koşu sınavına tabi tutulan terör mağduru Engin Yaşar, İzmir'de bazı belediyeler ve Milli Eğitim Müdürlüğünden kendisine iş teklifleri geldiğini söyledi. Engin Yaşar, 1998 yılında bir terör saldırısında yaralandığını, hastanede gördüğü tedavi sonrası gazi olabilmek için yaptığı başvurunun yanıtsız kaldığını söyledi.  Kendisinin terör mağduru olduğunu, bu nedenle gazilere sağlanan imkanlardan yararlanamadığını dile getiren Yaşar, gazi ilan edilmesi için açtıkları davadan da henüz sonuç alamadığını ifade etti. Uzun süredir iş aradığını, Orman Bölge Müdürlüğünün geçici işçilik için açtığı şoför pozisyonuna başvurduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu: ''Orada bir koşu yarışına tabi tutulduk. Tabii başarısız olduk. Daha önce pek çok yere başvurmuş, sonuç alamamıştım. Yetkililere sesimi duyurmuş oldum. Çıkan haberler sonrası İzmir'deki bazı belediyelerden ve Milli Eğitim Müdürlüğünden iş teklifleri geldi, bunları değerlendireceğim.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24