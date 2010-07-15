-TERÖR MAĞDURU ENGİN YAŞAR'A İŞ TEKLİFLERİ İZMİR (A.A) - 15.07.2010 - Orman Bölge Müdürlüğünün geçici işçi alımı için açtığı sınavda platin takılı ayağıyla koşu sınavına tabi tutulan terör mağduru Engin Yaşar, İzmir'de bazı belediyeler ve Milli Eğitim Müdürlüğünden kendisine iş teklifleri geldiğini söyledi. Engin Yaşar, 1998 yılında bir terör saldırısında yaralandığını, hastanede gördüğü tedavi sonrası gazi olabilmek için yaptığı başvurunun yanıtsız kaldığını söyledi. Kendisinin terör mağduru olduğunu, bu nedenle gazilere sağlanan imkanlardan yararlanamadığını dile getiren Yaşar, gazi ilan edilmesi için açtıkları davadan da henüz sonuç alamadığını ifade etti. Uzun süredir iş aradığını, Orman Bölge Müdürlüğünün geçici işçilik için açtığı şoför pozisyonuna başvurduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu: ''Orada bir koşu yarışına tabi tutulduk. Tabii başarısız olduk. Daha önce pek çok yere başvurmuş, sonuç alamamıştım. Yetkililere sesimi duyurmuş oldum. Çıkan haberler sonrası İzmir'deki bazı belediyelerden ve Milli Eğitim Müdürlüğünden iş teklifleri geldi, bunları değerlendireceğim.''