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Yaşam

Terör mağdurlarına 53 milyon TL tazminat

Mardin’de terör ve terörden doğan zararların karşılanması amacıyla 4 bin 839 kişiye, 53 milyon 614 bin lira tazminat ödendi.

24 Eylül 2009 03:00

Mardin’de terör ve terörden doğan zararların karşılanması amacıyla 4 bin 839 kişiye, 53 milyon 614 bin lira tazminat ödendi.

Mardin Vali Yardımcısı Yavuz Selim Süzer, 2004 yılında yürürlüğe giren ‘Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanmasıyla İlgili Yönetmelik’ kapsamında, şimdiye kadar Valilik tarafından oluşturulan komisyonunun yapılan başvuraları titizlikle incelediğini belirterek, 8 bin 459 vatandaşa tazminat ödenmesine karar verildiğini söyledi.

Mardin’de terörden zarar gördükleri tespit edilen vatandaşlardan, 6 bin 978’i için 92 milyon 11 bin 435 lira ödenek istendiğini kaydeden Vali Yardımcısı Yavuz Selim Süzer, gönderilen 53 milyon 614 bin lira tazminatın 4839 kişiye dağıtıldığını belirtti. Süzer, ödeneklerin gelmesi halinde sırada bekleyen vatandaşlara dağıtılmaya devam edileceğini söyledi.

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