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Dünya
Deutsche Welle

Terör listesinden çıkmak istiyorlar

Golan Tepeleri'nde 45 BM barış gücü askerini alıkoyan El Nusra Cephesi, askerlerin serbest bırakılmasına karşılık taleplerini açıkladı.

02 Eylül 2014 18:49


İslamcı El Nusra Cephesi, alıkoydukları 45 Fijili askerin serbest bırakılmasına karşılık şartlarını açıkladı. Fiji ordu komutanı Mosesev Tikoitoga salı günü yaptığı açıklamada, örgütün askerlere karşılık Birleşmiş Milletler terör örgütleri listesinden çıkarılmasını talep ettiğini kaydetti.

Tikoitoga açıklamasında örgütün ayrıca Şam kenti yakınlarında kontrolleri altında tuttukları küçük bir kent için insani yardım yapılmasını ve çatışmalarda yaralanan üç üyeleri için tazminat talep ettiklerini belirtti. Fiji basınında ayrıca tutuklu bulunan El Kaide eski liderlerinden Ebu Mussab El Suri'nin serbest bırakılmasını talep ettiklerine yer veriliyor. Ancak bu haberler henüz resmi olarak doğrulanmadı. 2005 yılında Pakistan'da tutuklanan El Suri, hâlihazırda Suriye'de tutuluyor.

Mosesev Tikoitoga, yaptığı açıklamada alıkonan askerlerin adlarını da açıklayarak, askerlerin aileleri ve yakınları için Suva'da bir kriz merkezi kurulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı askerler çarşamba günü Golan Tepeleri'nde çıkan çatışmalarda alıkonmuşlardı. İlk olarak 43 askerden söz edilirken daha sonra Fijili 45 askerin kaçırıldığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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