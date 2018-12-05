Terör kurbanlarının sayısı azaldı

Ekonomi ve Barış Enstitüsü 2017 yılında terör saldırılarında ölenlerin sayısının yüzde 27 oranında azaldığını duyurdu. Enstitünün açıkladığı istatistiklere göre 2017 yılında Avrupa'da 81 kişi teröre kurban gitti.Dünya genelinde terör kurbanlarının sayısında hissedilir düşüş kaydedildi. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP) küresel terör endeksine göre 2017 yılında saldırılarda ölenlerin sayısı yüzde 27 oranında azalarak 18 bin 814'e düştü. 2014 yılına kıyasla ise terör saldırılarında ölenlerin sayısı yüzde 44 oranında geriledi.

Terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'de etkisini kaybetmesinin can kaybının azalmasında önemli rol oynadığı belirtilen Londra'daki Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporunda, 2016 yılında Avrupa'daki terör saldırılarında 186 kişi öldürülmüşken, 2017'de can kayıplarının 81'e indiği belirtildi.

Ölümle sonuçlanan terör eylemlerindeki azalma en çok Almanya, Fransa ve Belçika'da kaydedildi. Enstitünün uzmanlarından Steve Killelea can daha terör saldırılarındaki ölümlerin azalmasının çeşitli nedenleri olduğunu, IŞİD çekiciliğini kaybederken şüphelilerin izlenmesinde kullanılan teknolojilerin de geliştiğini söyledi.

2017 yılındaki terör saldırılarında can kaybının arttığı Avrupa ülkeleri ise Britanya, İspanya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya oldu. Kuzey Amerika ve ABD'de sağcı faillerden kaynaklanan tehlikenin arttığı belirtilen IEP'in raporunda Somali'deki en yüksek can kaybına yol açan terör saldırısına da yer veriliyor. Başkent Mogadişu'nun önemli bir kavşağında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 600 kişi ölmüştü. Somali hükümeti saldırıdan Eş Şebab milisinin sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü her yıl küresel terör endeksinin yanında küresel barış endeksi de yayımlıyor.

DW, dpa/AG, HT

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