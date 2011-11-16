-Terör kurbanlarına büyük destek ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terör şehitlerine malum bizim desteğimiz var. Ve aileden daha önce bir kişiyi, birinci derecede yakınlığı olan bir kişiyi işe alıyorduk, şimdi onu inşallah ikiye çıkarıyoruz'' dedi. Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı Toplantısı'na katıldı. Terör saldırılarında şehit olanların ailelerine yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Önümüzdeki günlerde inşallah, terör şehitlerine malum bizim desteğimiz var. Ve aileden daha önce bir kişiyi, birinci derecede yakınlığı olan bir kişiyi işe alıyorduk, şimdi onu inşallah ikiye çıkarıyoruz. Ama şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Pazartesi günü Bakanlar Kurulunda onun talimatını verdik. O da şu: Terör kurbanı olan, teröristler tarafından öldürülen aileye de aynı yardımı da devlet olarak vereceğiz. O öldürülenleri de biz şehitler sınıfında mütalaa ediyoruz. Aynı şekilde onlara da o desteği verip o aileden yine aynı şekilde devlette istihdam sağlayacağız. Bununla yeni bir anlayışı, yeni bir dönemi, ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak şu anda çok daha iyi bir konuma taşıyoruz. Eşini kaybetmiş hanım kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz' diyorum. Yapılan yardımları, verilen destekleri analarının ak sütü kadar hak ettiklerini ifade ediyoruz, çünkü bu sosyal devletin görevidir.''