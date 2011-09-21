-Terör kurbanı Bağlum'da toprağa verildi ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Ankara'da dün meydana gelen patlamada ölenlerden 22 yaşındaki Mustafa Bingöl, toprağa verildi. Başkentte, dün Kumrular Sokak'taki patlamada ölen Muş Malazgirt nüfusuna kayıtlı Bingöl'ün cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra, Bingöl için Keçiören Bağlum Mezarlığı önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Bingöl'ün babası Mehmet Emin Bingöl, annesi Şefika Bingöl, ağabeyi Cem Bingöl ve yakınları ile Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı, Keçiören Kaymakamı Mustafa Güler, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Çor ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Bingöl'ün cenazesi Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak toprağa verildi. Cenazenin toprağa verilmesiyle birlikte Bingöl'ün mezarlığı çevresinde toplanan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Baba Mehmet Emin Bingöl, oğlu Mustafa Bingöl'ün 3 ay önce askerden geldiğini belirterek, ''Mustafa, patlamanın olduğu Kumrular Sokak'taki bir telefoncuda çalışıyordu. Patlama olurken de iş yerindeydi. Daha yeni askerden gelmişti. Acımız büyük'' diye konuştu.