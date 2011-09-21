T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Terör kurbanı Bağlum'da toprağa verildi ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 20:10

-Terör kurbanı Bağlum'da toprağa verildi ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Ankara'da dün meydana gelen patlamada ölenlerden 22 yaşındaki Mustafa Bingöl, toprağa verildi. Başkentte, dün Kumrular Sokak'taki patlamada ölen Muş Malazgirt nüfusuna kayıtlı Bingöl'ün cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra, Bingöl için Keçiören Bağlum Mezarlığı önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Bingöl'ün babası Mehmet Emin Bingöl, annesi Şefika Bingöl, ağabeyi Cem Bingöl ve yakınları ile Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı, Keçiören Kaymakamı Mustafa Güler, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Çor ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Bingöl'ün cenazesi Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak toprağa verildi. Cenazenin toprağa verilmesiyle birlikte Bingöl'ün mezarlığı çevresinde toplanan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Baba Mehmet Emin Bingöl, oğlu Mustafa Bingöl'ün 3 ay önce askerden geldiğini belirterek, ''Mustafa, patlamanın olduğu Kumrular Sokak'taki bir telefoncuda çalışıyordu. Patlama olurken de iş yerindeydi. Daha yeni askerden gelmişti. Acımız büyük'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24