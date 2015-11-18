T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Terör korkusu hissedenler ne yapmalı?

Paris saldırılarının ardından Avrupa'nın "ciddi" terör tehlikesi ile karşı karşıya olduğu yönündeki uyarılar birçok kişiyi endişelendiriyor. Alman Psikologlar Derneği, terör korkusu yaşayanlara bazı önerilerde bulundu.

18 Kasım 2015 21:51


Alman Psikologlar Derneği, özelikle Paris saldırıları sonrasında halk arasında hakim olan korku ve panik duygularıyla başa çıkmak için bazı tavsiyelerde bulundu.

Dernek, terör saldırılarına ilişkin haberlerin dakikası dakikasına takip edilmemesini salık verdi. Derneğin başkanı Michael Krämer Berlin'de yaptığı açıklamada, olumsuz haberlerin sürekli takip edilmesinin korku ve güvensizlik hissiyatı oluşturacağını belirtti. Krämer örneğin kuş gribi salgını sırasında medyada yer alan haberlerin çoğunlukla gerçek risk durumu ile çeliştiğini söyledi. Uzman, her haberi okumak yerine haber alımında seçici davranılmasını tavsiye etti.

"Kendinizi zorlamayın, rahat hissetmediğiniz yerlere gitmeyin"

Krämer halihazırda terör haberlerinin sıklaştığı ortamda korku ve kaygı duymanın gayet normal olduğunu, ancak buna karşı verebileceği tavsiyenin somut riskleri inceleyerek herkesin kendi planlarını gözden geçirmesi olduğunu ifade etti. Uzman psikolog, insanların büyük etkinliklere gitmek gibi kendi psikolojik durumunu zorlayacak girişimlerde bulunmaması ve kendilerini rahat hissetmedikleri yerlere gitmemesini önerdi. Uzman, çaresiz hissetmemek için bilinçli bir şekilde davranış değişikliği yapılması tavsiyesinde bulundu.

Cuma akşamı Paris'te eş zamanlı olarak meydana gelen saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda stadyum, cafe, restoran, konser salonu gibi insanların vakit geçirmekten keyif aldığı alanlar hedef alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisAvrupaPsikologlar DerneğiMichael Krämer BerlinDeutsche Welle Türkçe epd/DW BÖ/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24