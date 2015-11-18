Terör korkusu hissedenler ne yapmalı?



Alman Psikologlar Derneği, özelikle Paris saldırıları sonrasında halk arasında hakim olan korku ve panik duygularıyla başa çıkmak için bazı tavsiyelerde bulundu.

Dernek, terör saldırılarına ilişkin haberlerin dakikası dakikasına takip edilmemesini salık verdi. Derneğin başkanı Michael Krämer Berlin'de yaptığı açıklamada, olumsuz haberlerin sürekli takip edilmesinin korku ve güvensizlik hissiyatı oluşturacağını belirtti. Krämer örneğin kuş gribi salgını sırasında medyada yer alan haberlerin çoğunlukla gerçek risk durumu ile çeliştiğini söyledi. Uzman, her haberi okumak yerine haber alımında seçici davranılmasını tavsiye etti.

"Kendinizi zorlamayın, rahat hissetmediğiniz yerlere gitmeyin"

Krämer halihazırda terör haberlerinin sıklaştığı ortamda korku ve kaygı duymanın gayet normal olduğunu, ancak buna karşı verebileceği tavsiyenin somut riskleri inceleyerek herkesin kendi planlarını gözden geçirmesi olduğunu ifade etti. Uzman psikolog, insanların büyük etkinliklere gitmek gibi kendi psikolojik durumunu zorlayacak girişimlerde bulunmaması ve kendilerini rahat hissetmedikleri yerlere gitmemesini önerdi. Uzman, çaresiz hissetmemek için bilinçli bir şekilde davranış değişikliği yapılması tavsiyesinde bulundu.

Cuma akşamı Paris'te eş zamanlı olarak meydana gelen saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda stadyum, cafe, restoran, konser salonu gibi insanların vakit geçirmekten keyif aldığı alanlar hedef alınmıştı.