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Politika

''Terör'' konulu Genel Görüşme yarın TBMM (A.A)

25 Ekim 2011 15:18

-''Terör'' konulu Genel Görüşme yarın TBMM (A.A) - 25.10.2011 - ''Terör'' konulu Genel Görüşme, yarın TBMM Genel Kurulunda yapılacak.  Alınan bilgiye göre, Van'da yaşanan deprem nedeniyle Genel Görüşme'nin yapılmaması yönündeki taleplere rağmen, TBMM İçtüzüğü'ndeki düzenleme nedeniyle ertelenmesi ya da yapılamamasının mümkün olmadığı görüldü.   AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin ''terör'' konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin verdikleri önergelerin geçen hafta kabul edilmesi üzerine, alınan karar uyarınca Genel Görüşme yarın TBMM Genel Kurulunda yapılacak.  Genel Görüşme'nin de öngörüşme gibi kapalı oturumda yapılması bekleniyor. Genel Görüşme'de; önerge sahipleri adına birer milletvekili, siyasi parti grupları, Hükümet ve şahsı adına iki milletvekili konuşacak.  TBMM İçtüzüğü, ''Genel Görüşme açılmasına karar verilirse, Genel Görüşme günü bir özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir. Genel Görüşme'nin başlayacağı gün, görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren 48 saatten önce ve 7 tam günden sonra olamaz'' hükmünü içeriyor. Öte yandan, grupların elden imzaladığı Danışma Kurulu önerisiyle, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren bazı tasarılar gündemin ön sıralarına çekiliyor. 

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