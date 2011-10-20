-''Terör'' kapalı oturumda konuşulacak TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM Genel Kurulu, ''terör'' konusunu bugün kapalı oturumda ele alacak. Alınan bilgiye göre, BDP, terör konusunda genel görüşme yapılması için önerge verirken; AK Parti, CHP ve MHP de aynı talepte bulunmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. TBMM Danışma Kurulunda, önergelerin bugün Genel Kurulda görüşülmesi, Hükümet ve grupların konuşma süreleri de belirlenecek. Grupların ortak isteği nedeniyle genel görüşmenin bugün yapılacak öngörüşmesinin, kapalı oturumda yapılması benimsendi. TBMM İçtüzüğüne göre, Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önergeyle istenebiliyor. Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul karar veriyor. Genel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasi parti grupları ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabiliyor. Genel Kurul genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama suretiyle karar veriliyor. Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü bir özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit ediliyor. Genel görüşmenin başlayacağı gün, görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren 48 saatten önce ve 7 tam günden sonra olamıyor. Bu durumda, bugün yapılacak öngörüşmede kabul edilmesi halinde, genel görüşmenin, 25 Ekim Salı günü yapılması bekleniyor. BDP'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler de 25 Ekim Salı günü Genel Kurulda yapılacak.