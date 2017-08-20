Terör hücresinden 120 gaz tüpüyle saldırı hazırlığı

Barcelona'daki terör hücresinin şehirde "bir ya da birden fazla" saldırı düzenlemek amacıyla 120'den fazla gaz tüpü depoladığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, gaz tüplerinin, Barcelona'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Alcanar kasabasında çarşamba akşamı bir patlamanın yaşandığı evde depolanmış olduğu tespit edildi.

Katalan polisinden yapılan açıklamaya göre, Barcelona kentinde ve Cambrils kasabasında düzenlenen terör saldırılarının failleri, daha büyük bir eylem planlıyordu. Katalan polisi yetkilisi Josep Lluis Trapero, "Ancak Alcanar'daki patlama bunu engelledi. Çünkü artık daha büyük ölçekli saldırılar düzenlemeleri için gerekli olan malzemeleri kalmamıştı" dedi.

Öte yandan 14 kişinin öldüğü, 120'den fazla kişinin de yaralandığı saldırılar ile ilgili Katalan polisinin elinde yeni bir ipucu olduğu bildirildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, iki saldırı ile de bağlantılı olduğunu kaydettikleri bir kişiye çok yaklaştıklarını belirtti. Ancak söz konusu kişinin saldırılarda ne gibi bir rol oynamış olacağı konusunda bilgi vermediler. Polis halen Barcelona şehir merkezindeki Las Ramblas caddesinde aracını yayaların arasına sürerek 13 kişinin ölümüne neden olan sürücüyü arıyor.

Anneden oğluna "teslim ol" çağrısı

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların arkasında 12 kişiden oluşan bir hücrenin bulunduğunu tahmin ediyor. Bu kişilerden beşi Cambrils'de vurularak öldürüldü, dördü ise gözaltına alındı. Geri kalanlardan üçünün de kimliği belirlendi. Aracı kullanan kişinin ise 22 yaşındaki Faslı Yunus Ebu Yakub olabileceği üzerinde duruluyor. Firari olduğundan yola çıkılan Ebu Yakub'un annesi oğluna teslim olması çağrısında bulundu ve "Oğlumun ölmesi yerine hapse girmesini tercih ederim" dedi.

Polis imam El Satty'nin peşinde

Hücrenin beyni olduğu iddia edilen Abdülbaki El Satty'nin ise, haziran ayına kadar Barcelona'nın 100 kilometre kuzeyinde bulunan Ripoll kentinde imamlık yaptığı belirtiliyor. El Pais gazetesinin haberine göre El Satty'nin, uyuşturucu ticareti nedeniyle dört yıl hapis yattığı ve 2004'te Madrid'de banliyö trenlerine düzenlenen terör saldırılarının sorumluları ile bağlantılı olduğu bildiriliyor. El Satty'nin hala hayatta olup olmadığı bilinmiyor.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırılardan sorumlu terör hücresinin polis tarafından parçalandığını duyurmuş, 4 olan terör alarm seviyesinin de korunacağını bildirmişti. Ancak polis ve Katalonya Yerel Yönetimi, firari şüpheliler bulunduğu sürece terör hücresinin parçalandığının söylenemeyeceğini dile getirdiler.

IŞİD, haber ajansı Amak aracılığıyla, geçen perşembe Barcelona ve kentin güneyindeki Cambrils kasabasında düzenlenen saldırıları üstlenmişti.

Terör kurbanları için anma töreni

Öte yandan Barcelona'daki Sagrada Familia Bazilikası'nda terör kurbanları için resmi anma töreni düzenlendi. Antoni Gaudi'nin tasarladığı dünyaca ünlü bazilikada yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan törene İspanya Kralı Felipe VI., Kraliçe Letizia, Başbakan Mariano Rajoy ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da katıldı. Barcelona Başpiskoposu Juan José Omella, Papa Françesko'nun kurban yakınlarına ve yaralılara taziye ve destek mesajını okudu.

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