Terör gündemiyle yapılan güvenlik zirvesi sona erdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği, Çankaya Köşkü’ndeki güvenlik zirvesi sona erdi. İlk kez çok geniş katılımla yapılan toplantının ana gündeminin Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan terör olayları olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, terörle mücadelede gelinen son durumun ayrıntılı şekilde sunumlarla değerlendirildiği güvenlik zirvesi yaklaşık 4,5 saat sürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın da katıldığı toplantıda terör olaylarının yaşandığı şehirlerin yeniden inşasının da önemli bir başlık olarak değerlendirildiği bildirildi.

"Terörle mücadele konusunda yürütülen faaliyetler ele alınmıştır"

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise “Güvenlik Toplantısı’nda terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerimizin yürüttüğü faaliyetler ele alınmıştır. Hükümetimiz; ülkemiz ve milletimizin güvenlik ve refahı için terörizmle mücadeleyi en kapsamlı biçimde sürdürmeye kararlıdır” denildi.

Başbakanlık açıklaması şöyle: “Terörden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın güvenlik, huzur ve esenliğinin azami şekilde korunması ve sürdürülmesi bakımından başta sağlık, eğitim, kentsel altyapı, çevre ve ulaşım olmak üzere tüm alanlarda yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler gözden geçirilmiştir. Toplantıda ayrıca Suriye ve Irak’taki güvenlik durumu ve ülkemize yönelik riskler değerlendirilmiştir.”

Toplantıya kimler katıldı?

Çankaya Köşkü’ndeki güvenlik toplantısına Davutoğlu’nun yanı sıra katılanlar şöyle:

Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş ve Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, İstanbul Milletvekili Başbakan Başdanışmanı Ali Sarıkaya, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bahadır Köse, Kamu Güvenlik Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gül, Başbakan Dışişleri Başdanışmanı Kemal Ökem, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yalçın, Başbakanlık Başmüşaviri Hatem Ete, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Bilal Durdalı.