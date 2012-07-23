Terör artık 'işkenceci' polise emanet

AİHM'deki iki işkence vakasında Türkiye'nin mahkûm olmasına neden olan Sedat Selim Ay, İstanbul'da terörle mücadeleden sorumlu yeni Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Taraf'ta yer alan habere göre; TEM’den sorumlu emniyet müdür yardımcılığına, bir dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı ve Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Sedat Selim Ay getirildi. Selim Ay’ın ismi iki ayrı işkence davasına karıştı.

Taraf gazetesinin haberine göre, Selim Ay’ın ismi 1997’de gözaltına alınan 15 kişiye işkence yapılması olayında geçti. Bu olayda Asiye Zeybek Güzel, tecavüze uğradığını söyleyerek Selim Ay’ın da dahil olduğu bir grup polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturmada takipsizlik kararıyla dava açılmadı. Zeybek daha sonra AİHM’de dava açıp Türkiye ’yi mahkûm ettirdi. Sedat Selim Ay, başka bir işkence davasında ise 14 ay hapis cezası aldı. Türkiye bu işkence davası nedeniyle de AİHM’de mahkûm oldu.

Gözaltında bir tecavüz

Olay, 21 Şubat 1997’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yaşandı. Bu tarihte 15 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve emniyette tecavüze uğrayan gazeteci Asiye Zeybek Güzel, başından geçenleri, Gözaltında Bir Tecavüz Öyküsü isimli kitabında anlattı. Asiye Zeybek Güzel, işten eve döndüğü bir gün evinde kendisini karşılayan polislerce gözaltına alındı. İşkenceyle öldürülen Süleyman Yeter’in de aralarında bulunduğu 14 kişi ile birlikte gözaltına alınan Güzel, 14 gün boyunca emniyette işkence gördü, tecavüze uğradı. Ancak, başından geçenleri tam sekiz ay boyunca hiç kimseye anlatamadı. İşkence altında birçok suçlamayı kabul eden Güzel, önce itirafçıların kaldığı Kırklareli Cezaevi’ne ve adli suçluların yanına gönderildi.

Ailesine daha yakın olan bir cezaevine nakledilme talebi kabul edilmeyen Güzel, bir süre açlık grevi yaptı ve sonunda talebi kabul edildi. Gebze Cezaevi’nde kalmaya başlayan Güzel, başından geçenleri ilk olarak sekiz ay sonra çıkarıldığı mahkemede anlattı. Suç duyurusunda bulunan Güzel’in davasında takipsizlik kararı verildi. Daha sonra karar bir üst mahkemeye gönderildi ancak değişmedi. Bunun ardından Güzel’in avukatı Ercan Kanar dosyayı AİHM’e taşıdı. Taraf ’a konuşan Kanar, “Verilen takipsizliklerin ardından dosya AİHM’de görülmeye başlandı. Bu davada tecavüz sanıkları arasında Sedat Selim Ay da yer alıyordu. Dava sonucu Türkiye etkin yargılama yapmadığı gerekçesiyle mahkûm oldu” dedi. Taraf ’ın ulaştığı 71908/1 başvuru numaralı AİHM kararında ise işkenceci polisler arasında polis şefi Ay’ın da ismi geçiyor.

Mahkûm oldu, cezası ertelendi

Ancak bu Selim Ay’ın adının işkenceye ilk karışması değildi. Güzel ve arkadaşlarının gözaltına alınıp işkence görmesinden 11 ay önce Ay hakkında bir işkence davası açılmıştı. Tarih 15 Mart 1996 idi. Polis müdürü Ay'ın da aralarında bulunduğu 5 polis, Atılım gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Çiçek'in de aralarında bulunduğu 8 kişiye işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanmaya başlandı. 2002'de sonuçlanan bu dava sonucunda Sedat Selim Ay'a zamanaşımının dolmasına bir gün kala 14 ay hapis ve 3 ay meslekten men cezası verildi. Ancak 14 aylık hapis cezası ertelendi. Mağdurların avukatları bu kez AİHM'e başvurdu. Ve Strasbourg'daki mahkeme "işkencenin saptanmasına karşın sorumluların cezalandırılmadığı" gerekçesiyle Türkiye 'yi mahkum etti.