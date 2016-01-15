Terör Alman turistleri yıldırmadı



Dünyanın büyük şehirlerinde arka arkaya meydana gelen terör saldırılarının turizme olası etkileri son günlerin tartışılan konuları arasında. Özellikle Sultanahmet saldırısında 10 Alman turistin hayatını kaybetmesinin Almanların seyahat tercihlerine ne şekilde etki edeceği gündemdeki konular arasında yer almıştı.

Uralub und Reisen (Tatil ve Seyahat) araştırma şirketinin CMT karavan ve motor fuarı öncesinde sonuçlarını yayımladığı araştırmaya göre, Almanlar 2015 yılında uzun süreli seyahatler için 69 milyar euro harcama yaptı. Bunun, bir önceki yıla kıyasla seyahat harcamalarında yüzde dörtlük bir artışa tekabül ettiğine dikkat çekildi. Toplam seyahat sayısının ise yüzde ikilik bir artışla 70 milyona yükseldiği belirtildi. Kısa süreli tatillerin ise araştırmaya dahil edilmediği ifade edildi.

'Seyahat ekonomik durumla ilgili'

Almanya'nın Kiel kentinde bulunan Turizm Enstitüsü'nün uzmanlarından Prof. Dr. Martin Lohmann da Sultanhamet saldırısına karşın seyahat talebinin bu yıl da artmasını bekliyor. Almanların kriz koşulları altında tatil rezervasyonu yapmayı artık kanıksadığını belirten uzman, tatil rezervasyonlarının daha çok 'kişisel ekonomik duruma' bağlı olduğunu belirtti.

2014 yılında Türkiye, dünyanın en sevilen tatil ülkeleri arasında altıncı sırada yer almıştı. Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre, 2014'te Türkiye'yi 36 milyon 800 bin kişi ziyaret etti. Turistlerin çoğunun Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldiği belirtildi. Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 12'sini oluşturuyor.