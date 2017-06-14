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Dünya
Deutsche Welle

Terör alarmında yanlış isim şüphesi

Haziran başında Almanya‘da düzenlenen müzik festivali Rock am Ring'e terör tehdidi nedeniyle ara verilmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, alarma yanlış yazılan isimlerin neden olduğu kaydediliyor.

14 Haziran 2017 21:21

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde haziran başında düzenlenen üç günlük rock müzik festivali ‘Rock am Ring' ‘terör tehdidi' nedeniyle ilk akşamında geçici olarak durdurulmuş, yaklaşık 90 bin seyirci Nürburgring’deki festival alanını terk etmek zorunda kalmıştı. Polis, iki festival çalışanının İslami terör çevreleriyle bağlantısı olduğu şüphesi üzerine bu kararı almış, Eyalet İçişleri Bakanlığı yetkilileri de terör istihbaratı alındığını doğrulamıştı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, terör alarmına söz konusu festival çalışanlarının isimlerinde yapılan hata neden oldu.

Rheinland-Pfalz Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Johannes Kunz, Mainz kentinde çıkan “Allgemeine Zeitung” adlı gazeteye verdiği demeçte, “Şüphelilerin isimleri yanlış yazılmış ama fonetik olarak gerçek isimlerle benzerlik taşıyor” dedi. “Durum çok ciddiydi, zira bir saldırı yönünde somut hazırlık olasılığını göz ardı edemezdik” şeklinde konuşan Kunz, gelecekte benzeri hataların olmaması için kimlik belgelerinin kontrol amacıyla vaktinde güvenlik yetkililerine sunulması gerektiğini kaydetti.

‘Rock am Ring’ festivalinin terör tehdidi nedeniyle kesintiye uğramasının ardından festivalin organizatörü Marek Lieberberg, "On binlerce Müslümanın sokaklara dökülerek” terör karşıtı gösteri yapması gerektiğini savunmuş, bu açıklaması tüm Müslümanları toptan şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle tepki toplamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, AÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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