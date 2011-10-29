-Terör acısı bitmedi ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terör acısının bitmediğini belirterek, ''Geçtiğimiz bir hafta içerinde bütün komutanlarımız, askerlerimizin başında bölgeye gittiler onları inlerinde buldular ve bellerini doğrultamayacak hale getirdiler'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, eşi Münevver Arınç ile Mamak'ta bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Açılışta, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından konuşan Arınç, cumhuriyetin kuruluşunun 88. yılının sevinçle, coşkuyla kutlandığını ancak hükümetin aldığı kararla bu yıl resepsiyon ve balo verilmesinin uygun görülmediğini hatırlattı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Arınç, ''Daha nice yıllar inşallah büyük başarılarla cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlenerek ülkemizde huzur içinde, refah içinde yaşamak ümidiyle, daha nice yüz yıllar ülkemizde cumhuriyeti kutlamayı ve bu fazilet rejiminden ülkemizin yararlanmasını diliyorum'' dedi. Cumhuriyet Bayramı'nı, terör ve depremin buruk hale getirdiğini belirten Arınç, şöyle devam etti: ''Şırnak'ta ve çevresinde meydana gelen terör olayları sebebiyle 25 askerimiz, kahramanımız şehit edildi. Bundan hepimiz büyük üzüntü duyduk. Vatanlarını, ülkelerini, bayrağını savunmak için can veren bu kardeşlerimizi hepimiz kalbimizde yaşatıyoruz. Allah onlara da dün Osmaniye'de iki polis arkadaşımıza da daha önce de hayatlarını ülkeleri için veren tüm şehitlerimize de rahmet etsin. Terör acısı bitmedi, Allah bu zalimlere fırsat vermesin, Allah onları helak etsin. Biz de hükümetimiz olarak bütün güvenlik güçlerimizle bu hainlere derslerini vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde bütün komutanlarımız askerlerimizin başında bölgeye gittiler. Onları inlerinde buldular ve bellerini doğrultamayacak hale getirdiler. Ülkemizin düzeni için, terörün son bulması için bütün gayretlerini gösteren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.'' Terör acısı yaşanırken Van'da deprem meydana geldiğini dile getiren Arınç, ''Bu depremde de 570'in üzerinde yurttaşımız rahmetli oldu, binden fazla yaralı var. Son kurtarma çalışmalarıyla dilerim ki ölüm sayısı artmaz. Bu acı olay karşısında da milletimiz el ele verdi. Ekmeğini oradaki kardeşleriyle paylaşmak istedi. Hükümetimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları depremde felakete uğrayan yurttaşlarımızın yardımına koştular'' diye konuştu.