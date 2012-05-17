Termos bombacılarına ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 2006 yılında 'termos içine yerleştirilmiş bombalı saldırı' olayıyla ilgili karar açıklandı. Mahkeme, 2 zanlıya 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 1 zanlı 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, Diyarbakır'daki bombalı saldırının zanlıları Hikmet Topal ve Burhan Güneş'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer zanlı Murat Ekin ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 2006 yılında Koşuyolu Parkı'nda termosa yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 7'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybetmişti.

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Topal, Güneş ve Ekin ile avukatları katıldı.

Zanlılar haklarındaki 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarını reddederek tahliyelerini talep etti.

Savunmaların alınmasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Hikmet Topal ve Burhan Güneş'i, TCK'nın ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçundan birer, ''Kasten tasarlayarak bomba ile adam öldürmek'' suçundan da 10'ar kez olmak üzere toplam 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Topal ve Güneş'i ayrıca 14 kez ''Kasten tasarlayarak bomba ile adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15'er yıl olmak üzere toplam 210'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Sanıklar, ''Patlayıcı madde bulundurmak'' suçundan da 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, diğer sanık Murat Ekin'i de TCK'nın ''Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' ve ''Patlayıcı madde bulundurmak'' suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.