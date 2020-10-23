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Yaşam

Termometreler ekim ayında 45 dereceyi gösterdi; "Erzurum ya da Van'a taşınmayı düşünüyorum"

Adana'da halk, parklardaki ağaç gölgelerine sığındı

23 Ekim 2020 16:30

Adana'da güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerine sığındı.

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