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Yaşam

TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖSTERDİ KEMER (A.A)

19 Kasım 2010 17:45

-TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖSTERDİ KEMER (A.A) - 19.11.2010 - Antalya'nın Kemer ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Turistler sahillere akın etti. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Antalya'nın Kemer ilçesinde de etkili oluyor. Yazdan kalma günler yaşanan Kemer'de, Orman Bölge Müdürlüğü'nün duyuru panosuna göre sıcaklık gün içerisinde 37 dereceye, nem oranı ise yüzde 23'ye ulaştı. Güneşli ve sıcak havanının keyfini yaşayan turistler ile Kurban Bayramı dolayısıyla bölgede tatil yapan tatilciler, Ayışığı ve Kemer Halk plajlarını doldurdu.  Türk turistlerin yanı sıra Alman, Belçika, Norveç, Rus ve Ukrayna uyruklu birçok turist de denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

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