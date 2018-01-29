Termo Teknik'ten ekonomik ısınma için öneriler

İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Kış aylarında, ısınma maliyetleri en önemli konulardan birisi haline gelirken yüksek doğalgaz faturaları ödemelerine rağmen yeterli seviyede ısınamayanların şikayetleri artıyor. Termo Teknik yetkilileri, vatandaşlar için ekonomik ısınmanın yollarını anlattı.

Doğru Yalıtım

Yalıtım, ısınma için harcadığınız yakıtın/enerjinin tamamını kullanabilmek ve evlerden dışarıya kaçan enerjinin en aza indirilmesini sağlayan bir koşuldur. Yalıtımı doğru yapılmamış evler ve binalarda sarf edilen yakıtın önemli bir kısmı verimsiz kullanım nedeniyle boşa harcanmakta, istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılması için daha fazla enerji harcaması yapmak gerekmektedir. Doğru bir yalıtımla önemli oranlarda tasarruf sağlanabileceği bilinmektedir. Binanın dış ve iç yüzeylerinin doğru malzeme ve işçilik ile yalıtımı, kapı ve pencerelerin kalitesi, ısınmada verimliliği doğrudan etkilemektedir.

Doğru Ürün Seçimi

Verimlilik, bir kombinin veya kazanın yaktığı birim doğalgaz başına verdiği ısı miktarını ifade eder ve bu anlamda doğru kombi veya kazan kullanmak ise verimlilik ile eşdeğerdir. Premix yoğuşmalı kombiler, en yüksek verim değerlerine sahiptir. Ortalama bir premix yoğuşmalı kombi ile yoğuşmasız kombi arasındaki verim farkı yaklaşık yüzde 20’dir. Avrupa’da birçok ülkede yüksek verim değerlerinden dolayı yıllardır premix yoğuşmalı kombiler tercih edilmektedir ve son regülasyonlar ile birlikte konvansiyonel kombi kullanımı durdurulmuştur. Premix yoğuşmalı kombiler aynı zamanda yanma sonucunda ürettilen atık gazın düşük emisyon değerlerine sahip olması sebebiyle çok daha çevreci ürünler olarak bilinir.

Merkezi ısıtma ile ısınan binalarda ise yoğuşmalı kazanların kullanımı yer tipi çelik kazanlara göre minimum yüzde 20’ye varan verimlilik avantajı sağlar. Yaklaşık bir kombi büyüklüğünde olan duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, talep edildiğinde gelişmiş tek kontrol paneli ile 15 adet kazanın birlikte kaskad (sıralı) çalışmasıyla 2,400 kilovata varan ısıtma kapasitesine ulaşabilir. Merkezi ısıtmalarda sağladığı verim, kurulum ve bakım kolaylığı, uzun kullanım ömrü gibi birçok kriter göz önüne alındığında duvar tipi yoğuşmalı kazanlar merkezi ısıtma sistemlerinin geleceğidir.

Kombi / Kazan Bakımı

Kombiler, farklı bölümlerden oluşan, birden fazla sisteme sahip evdeki ısıtma tesisatı ile bağlantısı bulunan cihazlardır. Bu nedenle, tesisattaki ısı üretimini sağlayan kombilerin verimliliğinin sürekli kılınması yıllık bakımları ile sağlanır. Yıllık bakımlar esnasında yetkili servisler tarafından yapılan kontroller ve ayarlamalar kombinizin tükettiği gaz miktarını da azaltarak panel radyatörlerinizin daha verimli ısıtmasını sağlayacaktır.

Yoğuşmalı kazanların da uzun yıllar daha verimli ve sorunsuz kullanılabilmeleri amacıyla, kazan bakım sözleşmelerinden yararlanılarak sistemin periyodik kontrolleri ve bakımı yapılmalıdır.

İhtiyaçlarına uygun doğru ürün seçenler, yalıtımlarını en iyi şekilde yaptıranlar ve yıllık bakımlarını yapanlar kış aylarını daha az enerji harcaması yapıp, daha iyi ısınarak geçirecektir.

Yeterli Panel Radyatör Uzunluğu

Panel radyatörler, kombi ve kazanların ürettiği ısıyı evinize yayarak ısıtma sisteminizi tamamlarlar. Bu anlamda kombinizin yeterli ve verimli ısıtmasının yanında, evinizin metrekaresine doğru oranlanmış bir toplam panel radyatör uzunluğuna sahip olmak şarttır. Aksi halde kombiniz ne kadar verimli çalışsa da, kombinizin ürettiği ısı evinize eksik hesaplanmış radyatörler nedeniyle yeterince yayılamaz; yeterli sıcaklığa ulaşılamadığından kombinizi daha fazla çalıştırmanıza ve daha fazla enerji sarf etmenize neden olur. Ayrıca panel radyatörlerinizin önüne ve üzerine konulan eşyalarda radyatördeki ısının yayılmasını engelleyecektir.

LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi

Termo Teknik, 2011 yılından bu yana Türk tüketicisine Avrupa standartlarında bir ısınma deneyimi yaşatma hedefiyle İngiltere’de 110 yıllık tecrübe ve 6 Sigma ile üretilen; yüzde 109’a varan enerji verimliliğine sahip olan LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi’yi sunmaktadır.

LOGIC 26/35 Yoğuşmalı Kombiler yıldız enerji verimine göre sınıfının en yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Aynı zamanda en düşük atık gaz seviyesi olan Sınıf 5 NOx sınıfı ile çevrecidir. LOGIC Kombiler termostatik vana veya oda termostatı ile kullanıldıklarında istenilen oda sıcaklığı (önerilen 20-22 derece) üzerinde ihtiyaç dışı sıcaklıklara çıkmazlar.Hatayı sıfıra yakın bir düzeye indiren 6 Sigma Yönetim Sistemi ile üretilen LOGIC, tüketiciye en az sarfiyat ile evinin tüm noktalarına ulaşan ısınma konforu ve yüksek sıcak su kapasitesi sunar.

Duvar tipi yoğuşmalı kazan EVOMAX

Termo Teknik, İngiltere iş dünyasının en prestijli ödülü “The Queen’s Award” sahibi duvar tipi yoğuşmalı kazan EVOMAX’ı ise merkezi ısıtma sistemlerinde gerek yeni, gerekse dönüşüm yoluyla konut, okul ve sanayi projeleri ve son kullanıcılar ile buluşturuyor.

EVOMAX; ileri teknoloji teknik tasarımı ve gelişmiş kontrol aksesuarları sayesinde, sabit verimlilikte çalışarak istenen sıcaklığı yakalayabiliyor ve bu sayede minimum enerji tüketimi ile maksimum konfor sağlıyor. EVOMAX, 42, 65, 90, 105, 125, 160 kilovat ısıtma kapasiteleri ile farklı büyüklükteki ısıtma ihtiyaçları için de kullanılabiliyor. Talep edildiğinde gelişmiş tek kontrol paneli ile 15 adet kazan birlikte kaskad (sıralı) çalışarak 2,400 kilovata varan ısıtma kapasitesine ulaşabiliyor.

Alüminyum silisyum alaşımlı döküm eşanjörü ile kazanın termal şoklara, ısıl gerilmelere ve korozyona dayanıklılığı arttırılıyor. EVOMAX kazanlar, işletme maliyetlerini düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. EVOMAX, yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulan konutlar otel, tesis gibi ticari alanlar için en uygun sonuçları yaratıyor.