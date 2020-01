Termo Teknik 2018 hedeflerini açıkladı

İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, 2017 yılında 2017’de iç piyasada panel radyatörde yüzde 23, kombi ve kazan grubunda ise yüzde 100’ü aşan büyüme gerçekleştirdiğini söyledi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı.

Termo Teknik’in, 2017 yılında kapasite artımı ve alt yapı yatırımları ile üretimi artan, kapalı alanı 42 bin metrekareye ulaşan fabrikasında, 2018 yılında yatırımlar devam edecek, Termo Teknik 2018’de ürün çeşitliliğine de önem verecek.

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, Termo Teknik’in 2017’de iç piyasada panel radyatörde yüzde 23, kombi ve kazan grubunda ise yüzde 100’ü aşan büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Bu büyüme rakamları ile Termo Teknik’in iç piyasada yerini sağlamlaştırdığını belirten Çetinkurşun, 2018’de hedeflenen büyümenin altyapısının oluşturulduğunu vurguladı.

Türkiye’nin her yerine Evomax

İngiltere’de Ideal Boilers tarafından 110 yılı aşkın tecrübe ile üretilen ve Türkiye’ye 2013 yılından itibaren Termo Teknik tarafından sunulan Evomax Duvar Tipi Yoğuşmalı kazanlar hakkında bilgi veren Çetinkurşun, “Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Markamız Evomax için de 2017 verimli bir yıl oldu. Evomax, toplu konut ve merkezi ısıtma projelerinden yoğun ilgi gördü. Pek çok proje doğru ve kaliteli ürün prensibi nedeniyle Termo Teknik’i tercih etti.”

Projenin ısıtma ihtiyacının belirlenip ürünlerin seçilmesinden başlayan süreç ürün montajından satış sonrası verilen süpervizörlük hizmetine kadar devam ettiriliyor, yetkili ve konusunda uzman servis hizmeti ile ürün ömrü boyunca kullanıcıya yedi gün 24 saat hizmet sağlanması, Evomax kazanların yaygın olarak tercih edilme sebebleri arasında yer aldı.

ERP standartına hazırız

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, Termo Teknik ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı olarak uygulamaya konulan ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’ne uygunluğu konusunda da şu görüşleri dile getirdi:

“Avrupa Birliği (AB) enerji tüketimi yapan cihazlarda 2013 yılından itibaren bir dizi standardı zorunlu hale getirdi. 2015 yılında motorlar, fanlar, pompalar için de yönetmelik uygulanmaya başlandı.Türkiye’ye sunulan ısıtma sistemleri ürünleri için de 2018 yılı Nisan ayında ERP standartları devreye girecek. Uygulama kapsamında, belirlenmiş verimlilik standartlarını karşılayamayan ısıtma sistemleri ürünleri Türkiye’de satılamayacak. ERP yönetmeliği, enerji tüketimini ve karbondioksit salınımını global bir çerçevede azaltmayı amaçlıyor.

“Termo Teknik olarak biz bu yönetmeliği hem Türkiye’nin çevre bilincinin gelişmesi hem de her yıl bilinçsiz ve verimsiz enerji tüketimi nedeniyle oluşan ulusal maddi kaybımızın önlenmesi açısından çok değerli ve kıymetli bir adım olarak görüyoruz.

“Biz bu yönetmeliğe Türk tüketicisine sunduğumuz LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi ve Evomax Duvar Tipi Premix Yoğuşmalı Kazan serilerimiz ile 2015 yılından bu yana zaten hazırız. 2015 yılında ERP yönetmeliğinin geleceğini de ön görerek konvansiyonel cihaz satışlarımıza son verdik.

“Termo Teknik olarak Türk tüketicisine sunduğumuz, İngiltere’de kraliçe ödüllü (The Queen’s Award) IDEAL Boilers üretim tesislerinde 110 yıllık tecrübe ve 6 Sigma standardıyla üretilen premix yoğuşmalı kombi LOGIC ve duvar tipi premix yoğuşmalı kazan Evomax; bu konuda çok kesin adımlar atan AB’nin yürürlüğe aldığı ERP standartlarını karşılıyor. Bu çerçevede standartları karşılayan ürünlerimizin pazardaki talebe ciddi oranda yanıt vereceğini düşünüyoruz. “

2018 hedefleri

“2017’de hedeflerimize ulaşmanın verdiği gurur ve güvenle, 2017’de de kendimize ciddi ve iddialı hedefler belirledik” diyen Çetinkurşun şöyle devam etti: “2017 yılında panel radyatörde yüzde 23’lük bir artış ile panel radyatörde Türkiye’nin ilk üç markasından biriyiz. Bu anlamıyla panel radyatör serisi, Termo Teknik’in şüphesiz ana ürün serisidir.

“İngiltere ısıtma sektörünün lider kuruluşlarının Ideal Boilers’dan 2013 yılında ithal Türkiye duvar tipi yoğuşmalı kazan ısıtma pazarının aktif oyuncularından biri olan Evomax 2017 yılında da kamu ve özel projelerin yoğunlukla tercih ettiği bir marka olma yolunda büyük yol kat etmiştir. Bu yıl radyatör ürün grubumuzda gerçekleştirdiğimiz yüzde 23’lük bir büyümemizin yanında, yenilikçi ve dekoratif bir radyatör serisi ile daha fazla tüketiciye hitap edebilmeyi istiyoruz. 2018 yılında dekoratif radyatör grubumuzda ivme kazanmak amacıyla yeni satış planlarımızı uygulamaya alacağız.”

Türk tüketicisini Türkiye’den çok daha uzun yıllardır doğalgaz kullanan Avrupa ülkelerinde standartlaşmış ürün kalitesiyle buluşturabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çetinkurşun, Termo Teknik’in uzun vadeli hedeflerini şu şekilde özetledi:

“Termo Teknik olarak uzun vadeli hedefimiz Türk tüketicisini, Avrupa ve Amerika dahil dünyanın dört bir yanında kullanılan Termo Teknik panel radyatörlerin uluslararası standartlara sahip kalitesine alıştırmaktır. Bir yandan ürün ve çözümlerimizi piyasaya sunarken, bir yandan da, bayilerimiz ile her zaman olduğu gibi samimiyete ve açıklığa dayalı bir iletişimi tercih etmeye devam edeceğiz. Böyle bir iletişim ve ticaret prensibi, güvenli ve sağlam bir büyümenin temel taşıdır. Termo Teknik olarak bayilerimizi aileden görüyoruz ve gelecek planlarımızı birlikte oluşturuyoruz.”