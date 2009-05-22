Terminator'un evi satışa çıkarıldı!

Sinema dünyasında adını 'Terminator' dizisiyle duyuran ABD’nin California Eyaleti Valisi Arnold Schwarzenegger, Avusturya’da doğduğu evi satışa çıkardı.



Graz kenti yakınındaki Thal kasabasında bulunan baba evini 450 bin Avro’ya satışa çıkardığını doğrulayan Schwarzenegger’in emlak komisyoncusu Nikolaus Lallitsch, 2 bin 407 metre karelik bahçeye sahip ev için şimdilik internet üzerinden alıcı aradıklarını söyledi.



Evin satışı konusunda Schwarzenegger’den talimat aldığını ifade eden Lallitsch, alıcının ABD veya Avusturya’dan olmasının kendileri için önemli olmadığını belirtti.



Lallitsch, evin satışı için birkaç gün içinde özel bir internet sayfasını hizmete sunacaklarını ve satış işlemini bu sayfa üzerinden yürüteceklerini kaydetti.



