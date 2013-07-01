'Terminatör'e 3 yeni bölüm

Paramount Pictures, efsane film 'Terminatör'ün Haziran 2015'te yeni bir üçlemeyle izleyicilerin karşısına geçeceğini bildirdi.



1984 yılından bu yana devam eden ve başrolünde katil bir robotu canlandıran Arnold Schwarzenegger'in olduğu 'Terminatör' serisi toplamda 1 milyardan fazla gişe hasılatı elde etti.

26 Haziran 2015'te vizyona girecek filmde, 65 yaşındaki Schwarzenegger'in başrolde oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Serinin 2009’da çekilen son filmi 'Terminator Salvation’da, o sırada Kaliforniya Valisi olan Schwarzenegger yer almamıştı.

Filmin yapımcılığını 2013 yılında Oscar alan 'Zero Dark Thirty' filminin yapımına imza atan Annapurna Pictures üstlenecek.