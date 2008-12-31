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Kültür-Sanat

Terminator ölümsüzlüğü yakaladı!

1984 yapımı Terminator filmi, gelecek nesillere aktarılmak üzere Amerikan Ulusal Film Arşivi’ne girdi.

31 Aralık 2008 02:00

Kaliforniya Valisi, eski oyuncu Arnold Schwarzenegger’in en bilinen filmlerinden biri olan 1984 yapımı Terminator, gelecek nesillere aktarılmak üzere Amerikan Ulusal Film Arşivi’ne girdi.

James Cameron’un düşük bütçeli filmi, bilim kurguda yeni bir standart oluşturmuştu.

Kongre Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, toplam 25 filmin arşive eklendiği bildirildi.
Bunlar arasında tamamen siyah oyuncuların rol aldığı 1929 yapımı “Hallelujah”, Richard Brooks’un 1967 yapımı “In Cold Blood” ve John Boorman’ın 1972’de yaptığı ve Georgia’nın vahşi doğasında çıktıkları kano gezisi kâbusa dönen 4 işadamının macerasını konu alan “Deliverance” vardı.

Filmlerin arşive alınması, korunması için bir önlem niteliğinde. ABD’de 1950’den önce yapılan filmlerin yarısı, 1920’den önce yapılan filmlerin de yüzde 90’ı kaybolmuş ya da zamanla harap olmuş durumda.
Arşive alınan filmler, Virginia, Culpeper’deki tepelerin içinde inşa edilen sığınakta, Ulusal İşitsel-Görsel Koruma Merkezi’nin 250 milyon dolarlık tesisinde saklanıyor.

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