Terminator ölümsüzlüğü yakaladı!

Kaliforniya
Valisi, eski oyuncu Arnold Schwarzenegger’in en bilinen filmlerinden
biri olan 1984 yapımı Terminator, gelecek nesillere aktarılmak üzere
Amerikan Ulusal Film Arşivi’ne girdi.
James Cameron’un düşük bütçeli filmi, bilim kurguda yeni bir standart oluşturmuştu.
Kongre Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, toplam 25 filmin
arşive eklendiği bildirildi.
Bunlar arasında tamamen siyah oyuncuların
rol aldığı 1929 yapımı “Hallelujah”, Richard Brooks’un 1967 yapımı “In
Cold Blood” ve John Boorman’ın 1972’de yaptığı ve Georgia’nın vahşi
doğasında çıktıkları kano gezisi kâbusa dönen 4 işadamının macerasını
konu alan “Deliverance” vardı.
Filmlerin arşive alınması, korunması için bir önlem niteliğinde. ABD’de
1950’den önce yapılan filmlerin yarısı, 1920’den önce yapılan filmlerin
de yüzde 90’ı kaybolmuş ya da zamanla harap olmuş durumda.
Arşive
alınan filmler, Virginia, Culpeper’deki tepelerin içinde inşa edilen
sığınakta, Ulusal İşitsel-Görsel Koruma Merkezi’nin 250 milyon dolarlık
tesisinde saklanıyor.