Terminatör gözü gerçek olabilir

Bilim kurgu filmi Terminatör'de karşımıza çıkan biyonik göz denemeleri için tarih verildi: 2014



Avustralyalı araştırmacılar, bilgisayar destekli bir cihazın retina görevi görerek beyne görüntü gönderilmesinin peşinde.

Retina gibi hareket eden bir çift gözlüğe bağlı ufak bir kameradan oluşacak Cihazla, terminatör filminde görülen biyonik göz gerçek olabilir.

Yapılan açıklamada, insan üstündeki denemelere 2014 yılında başlanacağı belirtildi.

Araştırmayı yapan Avustralya Monash Üniversitesi'ndeki ekibin başı Prof. Arthur Lowery'den, "Şu an üzerinde çalıştığımız mikroçipler doğrudan hastanın beynine bağlı olacak ve beynin arkasına yerleştirilecek" açıklamsı geldi.