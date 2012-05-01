T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Terminatör gözü gerçek olabilir

Avustralyalı araştırmacılar, bilgisayar destekli bir cihazın retina görevi görerek beyne görüntü gönderilmesinin peşinde

01 Mayıs 2012 11:44

Bilim kurgu filmi Terminatör'de karşımıza çıkan biyonik göz denemeleri için tarih verildi: 2014
 
Avustralyalı araştırmacılar, bilgisayar destekli bir cihazın retina görevi görerek beyne görüntü gönderilmesinin peşinde.

Retina gibi hareket eden bir çift gözlüğe bağlı ufak bir kameradan oluşacak Cihazla, terminatör filminde görülen biyonik göz gerçek olabilir.

Yapılan açıklamada, insan üstündeki denemelere 2014 yılında başlanacağı belirtildi.

Araştırmayı yapan Avustralya Monash Üniversitesi'ndeki ekibin başı Prof. Arthur Lowery'den, "Şu an üzerinde çalıştığımız mikroçipler doğrudan hastanın beynine bağlı olacak ve beynin arkasına yerleştirilecek" açıklamsı geldi.

ETİKETLER

Terminatörgöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24