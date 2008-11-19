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Çevre

Terminator bu kez 'çevre' için savaşacak

California Valisi Arnold Schwarzenegger’in girişimiyle yapılan Küresel İklim Zirvesi başladı.

19 Kasım 2008 02:00

ABD’nin Los Angeles kenti, Küresel İklim Zirvesi’ne evsahipliği yapıyor.  Terminatör filmlerinin yıldızı California Valisi Arnold Schwarzenegger’in girişimiyle başlayan zirvede, Birleşmiş Milletlerin (BM) aralık 2009’da bitirmeyi planladığı yeni bir küresel iklim anlaşması ile ilgili müzakerelere dikkat çekilmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek zirve, çeşitli ülkelerden bilim adamları, çevreciler, hükümet ve sektör yetkililerinden oluşan üst düzey bir katılımcı grubunu bir araya getiriyor.
Öte yandan Schwarzenegger, zirveden bir gün önce çevreci bir adım atarak, 2020 yılı itibariyle eyaletin elektriğinin üçte birinin, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönünde bir kararnameye imza attı.

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