Terminalde asker uğurlama yoğunluğu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 97/4 tertip asker adayları acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.

Birliklerine teslim olmak için yola çıkan yakınları 97/4 tertip askerleri uğurlamak için terminale akın edenler büyük yoğunluk oluşturdu. Uğurlamalar sırasında araç konvoyları yaparak terminale gelen asker adayları için davul- zurnalar eşliğinde eğlenceler düzenlendi. Asker uğurlamaları sırasında terminalde görülen yoğunluk, otobüs şoförleri ve peron görevlilerini zaman zaman zor durumda bırakırken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı. \'En büyük Asker Bizim Asker\', \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Bu vatan bizimdir, bizim kalacak\' sloganlarıyla omuzlara alınıp havaya atılan acebi askerler tekbir arasında otobüslere bindirildi. Hareket eden otobüslerin önü kesilip Türk Bayrağı açan asker yakınları ve arkadaşları, hep birlikte İstiklal Marşı söyleyip asker adaylarını acemi birliklerine uğurladı.

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