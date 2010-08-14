'Terminal' filmi gerçek oldu

T24



Mauritius'da onu bekleyen çocuklarına ve eşine kavuşma umudunu yitirmeden havaalanında yaşamaya devam eden yaşlı kadın, havaalanının banklarında uyuyor ve diğer yolculara yardımcı oluyor.



"Bürokratik bahaneler"in ardında "politik sorunlar" olduğunu ima eden polis yetkilileri, Cesira Ton'a, büyükelçilik ve konsolosluğa başvurmasını sağlayarak yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi.



Yetkililer, havaalanında uyumasına göz yumdukları kadına iş ve başka bir yerde konaklama imkânı sunduklarını, ancak Ton'un buradan ayrılmak istemediğini de belirtti.



Ton’un bu trajikomik hikayesi, beyaz perdeye de yansıtılacak.