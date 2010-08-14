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Yaşam

'Terminal' filmi gerçek oldu

Steven Spielberg'in, ülkesinde darbe olduğu için havaalanında mahsur kalan bir adamın öyküsünü anlattığı "Terminal" filmine benzer bir olay gerçekleşti.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Steven Spielberg'in, ülkesinde darbe olduğu için New York'un JFK Havaalanı'nda mahsur kalan bir adamın öyküsünü anlattığı "Terminal" filmine benzer bir olaya sahne oldu. Cesira Ton isimli 71 yaşındaki kadın, 5 yıldır bürokratik engeller nedeniyle mahsur kaldığı Malpensa Havaalanı'nda yaşıyor.


Mauritius'da onu bekleyen çocuklarına ve eşine kavuşma umudunu yitirmeden havaalanında yaşamaya devam eden yaşlı kadın, havaalanının banklarında uyuyor ve diğer yolculara yardımcı oluyor.


"Bürokratik bahaneler"in ardında "politik sorunlar" olduğunu ima eden polis yetkilileri, Cesira Ton'a, büyükelçilik ve konsolosluğa başvurmasını sağlayarak yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi.


Yetkililer, havaalanında uyumasına göz yumdukları kadına iş ve başka bir yerde konaklama imkânı sunduklarını, ancak Ton'un buradan ayrılmak istemediğini de belirtti.


Ton’un bu trajikomik hikayesi, beyaz perdeye de yansıtılacak.

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