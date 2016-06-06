Termik santrallere karşı buluştular: Kaz Dağları’na ses ol, nefes ol!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir araya gelen yaşam savunucuları, 'Kazdağları'na Nefes Ol' sloganıyla Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çanakkale İDA Dayanışma Derneği, Yenice Dayanışması, Zirve Dağcılık, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Çanakkale Belediyesi'nin katkılarıyla Yenice'de Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Çamlı Kahvehane'de başlayan etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Yenice İlçesine bağlı Davutköy'den geçen maden ocaklarına ait kamyonların neden olduğu tozun köye ve yörede yetişen ürünlere zarar verdiği için bir yıldır mücadele eden Davutköylü kadınlar, etkinlik kapsamında düzenledikleri basın açıklaması ile yetkililerin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Davutköylü kadınlar, yörede termik santral istemediklerini belirtti. Konuşma ve basın açıklamasının ardından yaşam savunucuları, 'Kazdağları'nın üstü altından değerlidir', 'Kazdağları'nı savun, yaşamı savun' yazılı pankartlarla Marmara Parkı'na yürüdü.

Yenice İlçesi'nde kutlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri anaokulu öğrencilerinin Kazdağları'yla ilgili resim yapma etkinliğiyle devam etti. Ardından çevreciler Kireçtepe Yangın Gözetleme Kulesi'ne çıktı. Çanakkale Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek ve harmandalı oynadı. Etkinliğe katılan çevrecilere pilav ve ayran ikram edildi.

Gözetleme kulesinde sona eren etkinliğin ardından 3 kilometrelik doğa yürüyüşüyle birlikte çevreciler Hacıahmet Çeşmesi'nde toplandı. Yemek ve müzikli etkinliklerde Dünya Çevre Günü kutlamaları Mahmutoğlu Çeşmesi'ndeki çadır kampı ile devam etti.

CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, etkinlikte yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Yenice'de düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerine AKP Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'ı da davet ettiğini belirtip, “Herhalde programı uymadı ki etkinliklere katılamadı. Kendisine diyorum ki 'Nasıl olsa Çanakkale'de çevre mücadelesi sürecek ve bizler de Çanakkale halkının hassasiyetlerini dile getirmeye devam edeceğiz. Mutlaka programının uyacağı bir etkinlik olur. Çünkü Allah'ın bize bahşettiği bu güzellikleri korumak farzdır” diye konuştu.