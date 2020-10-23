Termik santrallere 8 ayda 46.77 milyon ton kömür verildi

Türkiye genelinde termik santrallere, Ocak-Ağustos döneminde, 32.96 milyon tonu linyit ve 13.81 milyon tonu da taşkömürü olmak üzere, toplam 46 milyon 772 bin ton kömür verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında;

- Taşkömürü teslimatının yüzde 55.7'si termik santrallere, yüzde 14.7'si kok tesislerine, yüzde 10.8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken,

- Linyit teslimatının yüzde 84.1'i termik santrallere ve yüzde 9.5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Bu dönemde taşkömürü kolunda ise en fazla teslimat yüzde 96.5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Linyit üretimi Ağustos ayında 5 milyon 640 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ağustos'ta aylık bazsda yüzde 5.1 artarken, yıllık bazda yüzde 20.1, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 22.9 azaldı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 16.8, yıllık bazda yüzde 3.6 ve Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 18.7 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Ağustos ayında 383 bin 640 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 3.3 artarken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 0.7 azaldı.

Taşkömürü ithalatı Ağustos'ta aylık bazda yüzde 31.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 1.2 ve Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 14 arttı.