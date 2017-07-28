Termik santrallarda beş ayda 25 milyon ton kömür yakıldı

Birgün'ün haberine göre, 2017 yılının ilk beş ayında termik santrallarda 17 milyon 955 bin 700 tonu linyit, 6 milyon 988 bin 94 tonu da taşkömürü olmak üzere 24 milyon 943 bin 794 ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, katı yakıtların 2017 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 121 bin 476 ton, linyitin 3 milyon 682 bin 319 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 659 ton olduğu belirlendi.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 50’si termik santrallara, yüzde 23.9’u kok tesislerine, yüzde 7.7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 85.4’ü termik santrallara yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99.4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.