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Yaşam

Termik santrale karşı oda orkestrası

Yalova Çevre Platformu (YAÇEP), Yalova’da yapılmak istenen termik santrali protesto eylemlerini sürdürüyor.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Termik santrale bu kez müzikle dur diyecek olan YAÇEP’e, Son Irmak Doğa Platformu’nun bir kolu olan ‘Son Irmak Doğa Orkestrası’ destek verecek.


27 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Gazipaşa Caddesi Kaptan Kafe’nin karşısında gerçekleştirilecek olan mini konserde Son Irmak Büyücüleri olarak anılan 12 kişilik orkestra, Yalovalılara müzik ziyafeti sunacak.


Yalova Çevre Platformu Başkanı ve TEMA İl Temsilcisi Feride Uyar, tüm Yalovalıları Pazar günü sahile beklediklerini dile getirerek, “Yüz yıllık çınar ağaçlarının altında ve mavi denizin gölgesinde randevu veriyoruz Yalovalılara. Çünkü Son Irmak Doğa Orkestrası, YAÇEP’in ve Yalova halkının termik santrale karşı mücadelesine destek vermek amacıyla bizimle olacak ve bizim için çalacak. YAÇEP’in sizlere bir kere daha daveti var. 27 Haziran’da kimseye söz vermeyin, bir saatinizi ayırın ve Yalova’daki bu anlamlı etkinliği kaçırmayın. Termik santrallere karşı, HES’lere karşı, nükleer çılgınlığa karşı, ülkemizdeki doğayı düşman belleyen tüm garip ve haksız uygulamalara karşı tepkimizi, son derece saygılı ve ince bir stille, bu kez müzikle göstereceğiz. Çınar memleketi Yalova’da çınarlar kadar kardeşçe, çınarların gölgesinde ‘doğanın müziğini’ yani Son Irmak’ı dinlemek üzere buluşalım” diye konuştu. İstanbul’dan gelecek olan grup ve dinleyiciler, 12.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli önünde buluşarak konser yerine gidecek.


TERMİK SANTRALE KARŞI ODA ORKESTRASI


Bir oda orkestrası olan ‘Son Irmak Doğa Orkestrası’, performansları süresince Baroktan klasiğe, romantikten çağdaş eserlere ve Kafkas ezgileri içeren etnik müziklere yer verecek. SIDO’nun repertuarında Vivaldi’nin Mevsimler Konçertosu'ndan Brahms’ın Macar Dansı’na, Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği’nden Nevid Kodallı Telli Turna Orkestra Süitine kadar bir çok ölümsüz eser yer alıyor.

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