Termik santrale karşı insan zinciri

Şırnak Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, 1 kilometre mesafede bulunan Cumhuriyet Meydanı'na kadar insan zinciri oluşturup protestolarını sürdürdü.



Protestoya DTP'li Belediye Başkanı Ahmet Ertak da katılırken, zincir oluşturanlar, sık sık "Zehirli yatırım istemiyoruz", "Termik santral sermayeyi güldürür, emekçiyi öldürür", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.



Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eyleminde bulunan protestocular, "Ölüme yatmamak için yaşama oturuyoruz" pankartı astı.



Platform temsilcisi Fırat Bilir, termik santral kurulmasının ne siyasi ne de hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Bilir, termik santrale karşı protestolarını sürdüreceklerini belirtti.