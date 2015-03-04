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Termik santrale karşı başlayan direnişi kazanan Gerzeliler!

Gerze'de termik santrale karşı başlayan direniş resmen sona erdi.

04 Mart 2015 16:34

Sinop’un Gerze ilçesinin Yaykıl köyünde altı yıl önce Anadolu Grubu’nun kurmak istediği termik santrale karşı başlayan direniş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini durdurmasıyla resmen sona erdi.

Bakanlığa bağlı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ormanlık alan üzerine kurulması planlandığı gerekçesiyle reddedilen ve iki defa iade edilen projenin ÇED sürecini 23 Şubat tarihinde sonlandırdı.

Proje ortaya çıkınca kurulan Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP), yaptığı açıklamada Gerze ve Yaykıl mücadelesine destek verenlere teşekkür etti.

"YEGEP'liler olarak Gerze ilçesinin Yyakıl köylüsünün mücadelesinin ülke genelinde duyulmasında, yayılmasında, bilinmesinde ilkeli bir şekilde ön ayak olduk. Bugünden sonra da bu mücadelenin tarihsel süreç içerisinde yerini aldığını bilmenin gururunu ve mutluluğunu tüm mücadele edenlerle paylaşmaya hazırız."

 

Neler yaşandı?

 

Gerze ve Yaykıl halkı, Anadolu Grubu'nun kurmak istediği kümürlü termik santral projesine karşı ilk günden beri mücadele etti.

3 Mayıs 2010'da yapılan ÇED toplantısına polis biber gazıyla müdahale etti.

30 Mart 2011'de iş makinelerinin köye gelmesine karşı halk direniş çadırı kurdu.

5 Eylül 2011'de iş makineleri yine köye girmek isteyince halk 14 saat direndi. Polis biber gazı ile saldırdı.

Tüm bu olaylarda onlarca kişi yaralandı ve onlarca kişiye çeşitli kereler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, mala zarar, kamu görevlisine hakaret ve mukavemet gibi suçlardan dava açıldı. Her defasında beraat ettiler, ya da cezaları ertelendi.

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