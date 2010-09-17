-''TERMİK SANTRALE HAYIR'' KONSERİ SİNOP (A.A) - 17.09.2010 - Türkiye'de kurulmak istenen termik santrallere tepki için 26 Eylülde Bülent Ortaçgil, Şevval Sam, Fuat Saka ile Ezginin Günlüğü, Moğollar ve Grup Gündoğarken gibi müzik gruplarının sahne alacağı bir konser verilecek. Sinop Belediyesi ile Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği tarafından termik santrallerin insan sağlığı ve iklim için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren 15 adet termik santrale ek olarak 3'ü Sinop ve çevresinde olmak üzere 47 adet kurulması gündemde olan yeni termik santrallere tepki göstermek için konser gerçekleştirilecek. Konserde sanatçılar 26 Eylül Pazar günü Uğur Mumcu Meydanı'nda ''Hep bir ağızdan'' Sinop'tan ''Termik santrale hayır'' diyecek. Sunuculuğunu Metin Uca'nın yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak konserde, Gürol Ağırbaş ve Orkestrası'nın eşlik edeceği Aylin Aslım, Birol Topaloğlu, Bülent Ortaçgil, Ezginin Günlüğü, Fuat Saka, Gökhan Birben, Grup Gündoğarken, Moğollar, Taner Öngür-Serap Yağız, Yeni Türkü ve Şevval Sam sahne alacak. Greenpeace'in de destek verdiği konser ücretsiz olarak halka açık olacak.