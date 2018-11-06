Termik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali\'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Ferdi Mutlu (29), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün saat 17.00 sıralarında 18 Mart Çan Termik Santrali\'nde iş kazası meydana geldi. Kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz kaldığı belirtilen işçilerden Ferdi Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve Jandarma’nın olay yerindeki incelemesini ardından hayatını kaybeden işçi Ferdi Mutlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Ferdi Mutlu’nun cenazesi Çan ilçesine getirildi. Çarşı Camiinde ikindide düzenlenen cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Ferdi Mutlu’nun yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü. Ferdi Mutlu’nun babası Selahattin Mutlu, taziyeleri kabul etti.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Mutlu\'nun cenazesi gözyaşlarıyla şehir mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Onur Terzi\'nin ise ameliyat olduğu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.



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