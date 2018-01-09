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Termik santral, lületaşçıların kabusu oldu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santralin, Türkiye'de sadece Eskişehir'de bulunan ve 'Beyaz altın' olarak adlandırılan lületaşı yataklarına zarar vereceği öne sürüldü

09 Ocak 2018 14:10

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Alpu Ovası\'na yapılması planlanan termik santralin, Türkiye\'de sadece Eskişehir\'de bulunan ve \'Beyaz altın\' olarak adlandırılan lületaşı yataklarına zarar vereceği öne sürüldü.
Termik santralin kurulacağı alanda lületaşı yatakları bulunuyor. Lületaşı, yaklaşık 50 metre derinliğinde açılan kuyulara giren işçiler tarafından çıkartıyor. Lületaşının olduğu yerin altında kömür yataklarının olduğu belirtiliyor. Eskişehir\'de lületaşı işlemecileri kuyulardan çıkartılan lületaşlarını işleyerek pipolar ve çeşitli hediyelik eşya yapıyor. Bunlar da başta ABD olmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerine satılıyor.Eskişehir Geleneksel Lületaşı El Sanatları ve Kültür Derneği Başkanı Behçethan Aktaş, lületaşının çıktığı bölgeye termik santral yapılmasını kabus olarak nitelendirdi. Aktaş, şöyle dedi:
\"Dernek olarak termik santrale karşıyız. Termik santral yapılmasını istemiyoruz. Türkiye\'de lületaşı sadece Eskişehir\'de çıkıyor ve o bölgenin üzerine termik santral yapılmak isteniyor. Termik santral kurulduğu zaman lületaşı kesinlikle biter.\"
LÜLETAŞINI ÜZME
Behçethan Aktaş, TEMA Vakfı ile birlikte yaptırdıkları üzerinde \'Lületaşını üzme, Eskişehir\'e kömür santrali dikme\' yazılı afişi Odunpazarı Semti\'ndeki Atlıhan Çarşısı\'nda bulunan kendisine ait lületaşı ürünlerinin satıldığı işyerinin duvarına astı. Afişte ayrıca \'Eskişehir kömür oluyor, şehir merkezine termik santraller kuruluyor. Geleceğimizi kömür etme, şehrine ve lületaşına sahip çık\' yazıları da yer aldı.
Lületaşı yataklarının olduğu yerde kuyulardan lületaşı çıkaranlar da kömürlü termik santrale karşı olduklarını belirterek, \"Termik santral istemiyoruz\" dedi.

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