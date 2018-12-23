Termik santral kurulacak bölgenin halkı tedirgin

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ-Mehmet OKUYUCU/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Karapınar ile Karaman\'ın Ayrancı ilçeleri arasındaki 1,8 milyar rezervli kömür havzasında, 5 bin megavatlık termik santrali kurulacak. Termik santral, Cumhurbaşkanlığı\'nın 2019 yılı yatırım programına alındı. Bölge halkı, arazilerine termik santral kurulacak olmasından tedirgin olurken, Ambar köyünün muhtarı İsmail Beydilli, köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Beydilli, \"Köyümüzde yaşlı nüfus var, biz bir yere gidemeyiz\'\' dedi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü\'nce Karapınar ve Ayrancı arasında, Ambar köyünde, 2007 yılında başlatılan ve yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucu bölgede 1,8 milyar ton kömür rezervi bulunduğu saptandı. 4,5 milyar ton kapasitesine sahip Afşin- Elbistan kömür havzasından sonra ikinci büyük Karapınar- Ayrancı kömür havzası için 5 bin megavatlık termik santral kurulması planlandı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız da kömür havzasında santralle birlikte yaklaşık 8 milyar dolar yatırımın yapılacağını belirtmişti.

\'SONDAJLAR YAPILDI\'

Cumhurbaşkanlığı\'nın 2019 yılı yatırım programlarına alınan termik santralin kurulacak olması, bölge halkını tedirgin etti. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, 1,8 milyar ton kapasiteli kömür havzasının yüzde 60\'ının Ayrıncı sınırlarında olduğunu belirtti. Büyükkarcı, büyük kömür kapasitesine sahip havzanın değerlendirilmesi gerektiğini, bunun yanında çevreye vereceği zarar nedeniyle tedirgin olduklarını kaydetti. Büyükkarcı, \'\'Bu bir milli servet. Bunun devlet olarak değerlendirilmesinden yanayız; ancak bazı soru işaretleri var. Bunların aydınlatılması gerekiyor. İnsana, tarıma ve çevreye etkisi ne olacaktır? Bunları devlet olarak biz düşünmek zorundayız. Halkımıza bu bilgilendirmeyi de yapmak zorundayız. Tabi ki bunun ilçemize istihdam anlamında bir katma değer olacaktır. Üretim anlamında, rezerv anlamında devletimize bir katma değer olacaktır. Bunların değerlendirilmesinden yanayız; ancak dediğim soruların da cevabını almak zorundayız. Şu anda çalışma devam ediyor. Sondajlar yapıldı. 2019 programına alındığını biliyoruz, daha geniş bir bilgi sahibi değiliz\" diye konuştu.

\'BİR YERE GİDEMEYİZ\'

Termik santralin yapılmasının planlandığı Ambar köyünün muhtarı İsmail Beydilli de santral kurulduğu taktirde arazilerinin zarar göreceğini ve köyü terk etmek zorunda kalacaklarını öne sürdü. Beydilli, \'\'Köyümüze santral kurulmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Arazilerimiz elimizden gidecek. Bizim köyümüzde zaten yaşlı bir nüfusu var. Biz bir yere gidemeyiz. Buraya kuyular açtılar, ölçümler yapıldı. Bu alan köyümüze 1 kilometre mesafededir. Santrallerin zararı olduğunu televizyonlardan görüyoruz. Biz halk olarak istemiyoruz. Devlet de yaparsa yapacak bir şey yok. Bu köyün yaş oranı 60- 70. 470 nüfusumuz var, gençlik yok. Biz zararlı olduğunu düşünüyoruz, dağlarda ot da olmayacak\'\' dedi.

\'ARAZİMİZİN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ\'

Mahmut Atasayar da termik santral kurulduğu takdirde köylerinin taşınmak zorunda kalacağını ileri sürdü. Köyün taşınmasını istemediklerini belirten Atasayar, \'\'Biz köyümüzün taşınmasını istemiyoruz. Bizim köyün en genci 60 yaşında. Biz bu saatten sonra nereye gideceğiz? Bize devlet diyor ki \'Hayvancılık yapın\'. Bu mera alanları kuruduktan sonra biz hayvancılığı nasıl yapacağız? Biz arazimizin gitmesini istemiyoruz. Çiftçiliğe, hayvancılığa devam etmek istiyoruz. Kurulacak santralin istihdam bakımından da bir faydası olmayacak. Köyümüzün genç nüfusu İstanbul\'da işinin başında. Halk olarak, köylü olarak toprağımızın gitmesini istemiyoruz; ama devlete de karşı çıkamayız\" diye konuştu.

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