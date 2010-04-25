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Çevre

'Termik Santral İstemiyoruz!'

"Rainbow Warrior"dan karaya çıkan 14 ülkeden çevrecilerin katılımıyla ''Termik Santral İstemiyoruz'' mitingi düzenlendi.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Sinop'un Gerze ilçesinde, Yeşil Gerze Platformu'nca, Greenpeace'in sancak gemisi ''Rainbow Warrior''dan kayıklarla karaya çıkan 14 ülkeden çevrecilerin katılımıyla ''Termik Santral İstemiyoruz'' mitingi düzenlendi.





Çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de yer aldığı mitinge destek vermek için, Nükleersiz Türkiye Projesi kapsamında gelen ''Rainbow Warrior'' gemisi, Gerze Limanı'na alınmadığı için açıkta bekletildi. Gemiden kayıklarla karaya çıkan 14 ülkeden Greenpeace üyeleri mitinge destek verdi.


Gerze'nin Hamidiye Mahallesi Okullar Caddesi'nde toplanan katılımcılar, ellerindeki ''termik santral istemiyoruz, Çernobil'i unutmadık, Gerze'de nükleer termik istemiyor, termiğe elveda rüzgara güneşe merhaba, zehir solumak istemiyoruz'' yazılı pankartlarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına kadar yürüdüler.


    
Enerji çöplüğü



Yeşil Gerze Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Tuna Karasoy, burada yaptığı açıklamada, Yaykıl köyü Çakıroğlu mevkisinde bin 200 megavatlık bir termik santral kurulması planlandığını hatırlatarak, yatırımcı şirketin 3 Mayısta termik santralle ilgili ÇED raporu bilgilendirme toplantısı yapacağını söyledi. Karasoy, şöyle konuştu:


''Ülkemizde artık hiçbir ülkenin inşa etmediği ve bizim gibi az gelişmiş ülkelere pazarlamaya çalıştığı, çoğunluğu kömür ile çalışacak ve yine çoğunluğu kıyı ilerimizde olmak üzere toplam 46 adet termik santral yapılması planlanmaktadır. Kıyı kentlerimizde tam bir çevre felaketinin yaşanacağı, bu cennet ülkemizin bir enerji çöplüğüne dönüşeceği bir gerçektir. Karadeniz'in incisi Gerze'nin de bu enerji çöplüğünün bir parçası olmasına çalışılmaktadır.


''Yeşil ve mavinin birleştiği Gerze'mizde termik santral yapılarak ağacımızı kurutmaya, toprağımızı çoraklaştırmaya yönelik bu oyun arsız ve onursuz bir oyundur. Bizler bu oyunu bozacağız.''


Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyacısı Korol Diker de termik santrallerin bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, bu tür enerji santrallerinin yerine sürdürülebilir, çevreci enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyledi.


Mitinge, İstanbul, Ankara, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Samsun ve Sinop ve ilçelerinden katılımcılarla birlikte CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop ve Gerze Belediye başkanları, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Greenpeace üyeleri ve çok sayıda çevreci katıldı.

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