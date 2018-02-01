Termik santral ÇED bilgilendirme toplantısında arbede

Çerkezköy'de termik santral konusunda bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, çevreciler tarafından protesto edildi. CHP ve MHP'lilerin de tartıştığı ÇED bilgilendirme toplantısı yaşanan olaylar nedeniyle yapılamadı.

Çerkezköy ile Kapaklı İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan termik santralle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince bilgilendirme toplantısı yapmak istedi. Toplantı öncesinde çevreciler bakanlık yetkililerini protesto etti. Çevreciler ‘Kömürden vazgeç güneşi seç’ ‘ölüm bacaları istemiyoruz’, ‘Termik santral istemiyoruz’ yazılı pankart açarak toplantının yapılacağı yere geldi.

Gazetecilerin alınmadığı salona giren çoğunluğunu kadın çevreciler, termik santrale karşı çıkarken protestoda bulunup, sık sık “Termik santral istemiyoruz” sloganları attı.

Bakanlığın toplantısı yapılamadı

Yaşanan arbedeler ve gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. Toplantının yapılamadığı alınan tutanağa, “Halkın katılım toplantısı için saat 10.30’da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna gelinmiştir. Halkın katılım toplantısı açılışı yapılmıştır. Halk bilgi almak istemeyerek eylem yapmıştır. Toplantı kapatılmıştır” geçirildi.

CHP ve MHP’liler tutanak yüzünden tartıştı

Tutanağın yazılması sırasında bazı CHP ve TEMA üyeleri, tutanağa, ‘Toplantı kapatılmıştır’ yerine ‘Toplantı yapılamamıştır’ ifadesinin yer almasını istedi. Bu sırada orada bulunan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri de CHP’lilere, “Niye karışıyorsunuz” diye tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle birlikte önlendi.

Tutanağın imzalanmasının ardından bakanlık yetkilileri salondan ayrılırken, salonu boşaltan vatandaşlar da ayrı bir tutanak hazırlayarak imzaladılar. (DHA)