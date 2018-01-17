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Termessos'ta bulunan 2 bin yıllık mil taşı yeni bir kentin habercisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Büyük İskender'in alamadığı şehirlerden biri olan Termessos Antik Kenti'ndeki kazıda bulunan 2 bin yıllık mil taşının, henüz varlığı bilinmeyen antik başka bir kentin işareti olabileceği belirtildi

17 Ocak 2018 13:36

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Büyük İskender\'in alamadığı şehirlerden biri olan Termessos Antik Kenti\'ndeki kazıda bulunan 2 bin yıllık mil taşının, henüz varlığı bilinmeyen antik başka bir kentin işareti olabileceği belirtildi.
Antalya\'da 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı tepesinde kurulan antik kent Termessos\'ta Antalya Müze Müdürlüğü\'nün yürüttüğü kazı çalışmaları, Vali Münir Karaloğlu\'nun ödenek sorununu çözmesiyle geçen yıl başladı. Kazı kapsamında giriş kapısının hemen yanında, Roma İmparatoru Valerianus tarafından yaptırıldığı belirtilen 2 bin yıllık mil (yön) taşı bulundu. Farklı imparatorların da kullandığı anlaşılan mil taşı, kırılmış yapısının birleştirilmesi ve çatlaklarının onarılması için Antalya Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne götürüldü.
YENİ BİR KENTİN HABERCİSİ
Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, mil taşının bir kentten bir kente uzaklığı gösterdiğini söyledi. Üstündeki yazıların varlığını sürdürdüğünü belirten Karabayram, yazıların tercümesinin devam ettiğini aktardı. Karabayram, “Bu taş özel kireç taşından yapılmış. Termessos bölgesinde bulunan ilk mil taşı, henüz varlığını bilmediğimiz kentlerin varlığından bahsetme olasılığı bulunmaktadır. Bu taş, yeni kentin restorasyonun sürecinin başlangıcı olabilir. Termessos bölgesinde varlığını bilmediğimiz bir kent olabilir\" diye konuştu.
BAKAN\'DAN \'YERİNE TAŞIYIN\' TALİMATI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt\'un mil taşının bulunmasının ardından bölgeye gelerek inceleme yaptığını dile getiren Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un taşın yeniden Termessos\'a taşınması talimatı verdiğini söyledi. Bakan Kurtulmuş\'un yakın zamanda alanda inceleme yapması planlanıyor.

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