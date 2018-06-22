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Terme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde önce bir otomobile ardından da bir otobüse çarpan otomobilde bulunan Sevim Kiraz (59) öldü, sürücü Fethi Kiraz (63) ağır yaralandı

22 Haziran 2018 15:29

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Terme ilçesinde önce bir otomobile ardından da bir otobüse çarpan otomobilde bulunan Sevim Kiraz (59) öldü, sürücü Fethi Kiraz (63) ağır yaralandı.
Kaza, bu sabah Samsun\'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Samsun-Ordu karayolunda Fethi Kiraz yönetimindeki 34 RZ 6775 plakalı otomobil, önce Yavuz Caniklioğlu (30) yönetimindeki 55 KT 028 otomobile arkadan çarptı. Kiraz\'ın aracı daha sonra kırmızı ışıkta duran Zinnar Aydın (46) yönetimindeki 48 DG 454 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, sürücü Fethi Kiraz ağır yaralandı, yanında bulunan Sevim Kiraz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan araç sürücüsü Fethi Kiraz, gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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