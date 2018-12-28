T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Termal otellerde doluluk yüzde 90'ı geçti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Yılbaşına hazırız" dedi

28 Aralık 2018 17:04

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar\'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 90\'ı geçtiğini belirterek, \"Yılbaşına hazırız\" dedi.
Afyonkarahisar\'da termal otellerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Pek çok otel, yılbaşına özel konserlerle tatilcileri ağırlayacak. Yılbaşı gecesi İkbal Thermal Hotel\'de Turgay Başyayla, NG Afyon\'da Cenk Eren, Akrones Termal Hotel\'de Bengü, Korel Termal Hotel\'de Samet Açıksu ve Gaye Güzel, Oruçoğlu Termal Hotel\'de Esra Özmen, MCG Çakmak Hotel\'de Resul Dindar, Budan Termal\'de Mümin Sarıkaya ve Armağan Uzun, Sandıklı Park Otel\'de Esen Şeyda ve Safran Hülya Azak konser verecek.
ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, konserlerin yanı sıra zengin mönüleriyle de tatilcilere eşsiz bir gece sunacaklarını kaydetti. Termal otellerdeki doluluk oranının yüzde 90\'ı geçtiğini belirten Gümüşhan, \"Misafirlerimiz termal ve şifalı su eşliğinde yeni yıla dinlenmiş girecek. Rezervasyonlarımız sürüyor. Yılbaşı günü doluluk oranının yüzde 100\'e ulaşmasını bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHAZAFER Turistik OtelcilerDerneği ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan AfyonkarahisarAfyonkarahisarPekYılbaşıThermal Hotel Turgay Başyayla NG Afyon Cenk Eren Akrones Termal Hotel Bengü Korel Termal Hotel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24